Ejército capturó a “La Suegra”, reclutadora de niños para disidencias de Mordisco

El Ejército Nacional aún no reveló el nombre real de Alias la Suegra, pero su captura es un golpe duro a las estructuras de reclutamiento forzoso para grupos armados ilegales en el Amazonas, especialmente, de menores de edad.

La operación fue llevada a cabo por el Batallón número 21 del Ejército en Araracuara (Caquetá). Con participación de la Brigada de Selva N.° 26, en coordinación con las autoridades competentes.

La mujer hacía parte, presuntamente, de la estructura Carolina Ramírez del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez. Es decir, de las disidencias comandadas por Iván Mordisco.

Su alias se deriva de que, de hecho, es la suegra de alias Tigre o Pintado, el segundo cabecilla de la organización, según información del Ministerio de Defensa.

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“De acuerdo con información de inteligencia militar, esta mujer sería la responsable de desarrollar actividades de reclutamiento forzado en comunidades indígenas asentadas en la cuenca del río Caquetá”, agregó el Ejército en el informe de su captura.

Su actuación ilegal se remonta a 2024, y habría sido la responsable de reclutar forzosamente a, al menos, 20 menores de edad que vivían en comunidades indígenas.

“Asimismo, la capturada haría parte de las redes de apoyo de esta estructura criminal, desempeñando funciones de enlace con comunidades ubicadas en corredores estratégicos para la movilidad y expansión del grupo armado ilegal en el departamento del Amazonas”, agregaron las autoridades.