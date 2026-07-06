Decathlon abre su quinta tienda en Medellín, espera recibir 500.000 visitantes al año

Medellín se consolidó como uno de los principales motores del crecimiento del gigante del comercio deportivo Decathlon en Colombia. La cadena francesa de artículos deportivos abrió su quinta tienda en la capital antioqueña, ubicada en el Centro Comercial Santafé, con la expectativa de recibir cerca de 500.000 visitantes al año y aumentar el peso que tiene la ciudad dentro de la facturación nacional de la compañía.
Y no es para menos, con esta apertura, Decathlon alcanza 21 tiendas en el país y refuerza su apuesta por Antioquia, una región que hoy representa alrededor del 20% de los ingresos de la empresa en Colombia.
Angie Lizarazo, líder de la Región Antioquia y Eje Cafetero de Decathlon Colombia, dialogó con EL COLOMBIANO y sostuvo que la compañía cerró el año pasado con una facturación superior a los 100 millones de euros en el país y que Medellín y el Valle de Aburrá aportaron aproximadamente una quinta parte de ese resultado.
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“Lo que esperamos es poder aumentar ese porcentaje de participación, ya que esta tienda tendrá un punto de contacto muy fuerte con los clientes, no solo del Poblado, sino también con visitantes de otras regiones del país e incluso internacionales”, comentó.
A nivel nacional la multinacional cerró con una facturación de $390.193 millones, lo que significó un repunte de 20,4% frente a los $324.054 millones que ingresaron a la cajas registradoras en 2024.