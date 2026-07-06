Decathlon abre su quinta tienda en Medellín, espera recibir 500.000 visitantes al año

Medellín se consolidó como uno de los principales motores del crecimiento del gigante del comercio deportivo Decathlon en Colombia. La cadena francesa de artículos deportivos abrió su quinta tienda en la capital antioqueña, ubicada en el Centro Comercial Santafé, con la expectativa de recibir cerca de 500.000 visitantes al año y aumentar el peso que tiene la ciudad dentro de la facturación nacional de la compañía. Y no es para menos, con esta apertura, Decathlon alcanza 21 tiendas en el país y refuerza su apuesta por Antioquia, una región que hoy representa alrededor del 20% de los ingresos de la empresa en Colombia. Angie Lizarazo, líder de la Región Antioquia y Eje Cafetero de Decathlon Colombia, dialogó con EL COLOMBIANO y sostuvo que la compañía cerró el año pasado con una facturación superior a los 100 millones de euros en el país y que Medellín y el Valle de Aburrá aportaron aproximadamente una quinta parte de ese resultado. Le puede gustar: La expansión del Éxito inicia una nueva etapa con apertura tiendas de moda “Lo que esperamos es poder aumentar ese porcentaje de participación, ya que esta tienda tendrá un punto de contacto muy fuerte con los clientes, no solo del Poblado, sino también con visitantes de otras regiones del país e incluso internacionales”, comentó. A nivel nacional la multinacional cerró con una facturación de $390.193 millones, lo que significó un repunte de 20,4% frente a los $324.054 millones que ingresaron a la cajas registradoras en 2024.

La meta de crecimiento es clara. En cuentas de Carlos Gómez, CEO Decathlon Colombia, la empresa cuenta con alrededor de 800 trabajadores en el país y proyecta superar los 1.000 en los próximos años.

Solo la apertura del nuevo establecimiento en la ciudad creará alrededor de 30 puestos de trabajo directos, entre asesores comerciales y líderes de sección especializados en deporte.

Nueva tienda en Medellín

El nuevo punto de venta abrió sus puertas en el Centro Comercial Santafé Medellín como parte del plan de expansión de la compañía europea. La tienda cuenta con 1.170 metros cuadrados construidos y 1.077 metros cuadrados de área comercial, espacio en el que los clientes podrán encontrar productos para más de 60 disciplinas deportivas. El portafolio incluye categorías como running, fitness, ciclismo, senderismo, natación y deportes de equipo. Además, incorpora un modelo de atención omnicanal que integra la experiencia física con los canales digitales para acceder a todo el catálogo de la marca. Lizarazo aseguró que esta apertura representa un paso estratégico para seguir acercando el deporte a más personas mediante asesoría especializada, innovación y productos accesibles para todos los niveles de práctica deportiva.

¿Qué productos compran más los paisas en Decathlon?

Las preferencias de los consumidores antioqueños muestran una alta demanda de artículos relacionados con actividades al aire libre, entrenamiento y ropa técnica. Entre los diez productos más vendidos en las tiendas Decathlon de Medellín aparecen los zapatos acuáticos de playa para adulto 120, los pantalones térmicos de esquí para mujer Wedze BL 500, el kit de mancuernas de hierro de 20 kilogramos Corength y las botas de senderismo Quechua para hombre y mujer.

La nueva tienda de Decathlon en el Centro Comercial Santafé es la quinta de la marca en Medellín y la número 21 en Colombia. FOTO EL COLOMBIANO.

También figuran entre los artículos más demandados la camiseta térmica de esquí para mujer BL 500, las botas impermeables de senderismo Quechua MH100 para hombre, el pantalón convertible de senderismo MT100, la camiseta de manga larga con protección solar UV para hombre Kiprun 500 y la camiseta de protección solar UV para mujer Olaian 100.

¿Qué impulsó la apuesta de Decathlon por Medellín?

La empresa considera que la capital antioqueña ofrece un entorno favorable para el crecimiento del deporte y la actividad física. De acuerdo con cifras del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (INDER), durante 2025 más de 264.000 personas participaron en programas de actividad física, cerca de 160.000 en actividades deportivas y más de 54.900 hicieron parte de las Escuelas Populares del Deporte.