Rionegro se postula para ser destino internacional de turismo religioso

Rionegro busca consolidarse como un referente internacional del turismo religioso. La administración municipal recibió la visita oficial de Wilder López, delegado para Colombia de la Red Mundial de Destinos de Turismo Religioso y actual presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Buga, con el propósito de evaluar el potencial espiritual, cultural e histórico de la ciudad.

Durante la jornada, López fue acompañado por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Oficina de Turismo, líderes comunitarios y representantes de instituciones eclesiásticas, quienes realizaron un recorrido por los templos, capillas rurales y rutas devocionales que forman parte del patrimonio religioso del municipio. La visita permitió evidenciar el valor histórico y simbólico de Rionegro, un territorio donde la fe, la tradición y la arquitectura colonial se entrelazan para formar una identidad cultural.

Le puede interesar: Los 17 municipios que conforman la nueva ruta de turismo religioso en Antioquia

La ciudad busca integrarse a la lista global de ciudades referentes en turismo religioso, lo que la posicionaría dentro de los circuitos internacionales de peregrinación y patrimonio espiritual, impulsando además el desarrollo económico local.