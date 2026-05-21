Sancionan al alcalde de Sabaneta por desacato en las construcciones en La Romera

En una decisión del 20 de mayo, la Sala Segunda de Decisión concluyó que el municipio incumplió las medidas cautelares ordenadas para proteger los derechos ambientales de los habitantes de Sabaneta y sancionó al alcalde Alder Cruz Ocampo con una multa equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales —alrededor de $17,5 millones— pagadera al Fondo para la Defensa de Derechos e Intereses Colectivos.
La decisión cierra, al menos provisionalmente, un capítulo de inconformidades de un libro que lleva años en los estrados: las posibles irregularidades en el desarrollo urbanístico del Plan Parcial Caminos de la Romera.
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