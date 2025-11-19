Así fue como se perdieron ocho senderistas en La Estrella, de nuevo, en El Romeral

En medio de la desesperación y ya caída la noche, un grupo de ocho personas que practicaban senderismo en zona rural del municipio de La Estrella, más exactamente en el Alto del Romeral, no tuvo más alternativa que pedir auxilio. Al ver que no encontraban el camino de regreso contactaron a las autoridades solicitando su rescate.

Fue así como la alerta llegó al Grupo Voluntario de Bomberos de La Estrella, quienes activaron las labores de búsqueda para encontrar a los ocho extraviados.

El capitán de los Bomberos de este municipio, Luis Alfonso Gómez, detalló que gracias a la información suministrada por estas personas, su rescate fue rápido y todos se encontraban sanos y salvos.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, ninguno de los extraviados contaba con el equipo necesario para pasar la noche en medio del bosque ni tampoco con víveres extra, pues pensaban que su actividad culminaría aún con la luz del sol.

“Le solicitamos a la comunidad siderense y a aquellos que visiten nuestro municipio, verificar antes de el plan de ruta, informarse de las condiciones meteorológicas del terreno y actuar de manera segura”, recalcó Gómez.