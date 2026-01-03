Así se cerró el cerco con el que Donald Trump asfixiaba a Nicolás Maduro

La Delta Force es una división de las fuerzas armadas estadounidenses que aparece en misiones estratégicas de alto riesgo: pasó por Irak y Afganistán en los años 90, merodeó Colombia mientras el planeta entero cazaba a Pablo Escobar y en los primeros años de este siglo volvió al Oriente Medio.
Es como un mito que solo se desempolva en películas de Hollywood. Ahora, la Delta Force hizo la extracción de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores de una casa de Caracas que, según Donald Trump, era una fortaleza reforzada con hierro; el hombre que rigió con severidad los caminos de Venezuela terminó en manos de una justicia lejana.
Desde principio de año, la suerte ya estaba decidida para Maduro, y él lo sabía, no fue gratis que los últimos dos meses se hubiera pasado haciendo campañas políticas por los barrios de Caracas, bailando al ritmo de un coro improvisado por él mismo que decía: “Peace, peace, peace, no war” (paz, paz, paz, no a la guerra). Todos sabían que las horas estaban contadas, por eso cuando a la una de la madrugada, bajo una luna llena formidable, se escucharon estruendo en la capital venezolana, millones sabían que les había caído el fuego del ejército más temido del mundo.
Los videos que circulan desde este sábado en redes sociales muestran una lluvia de misiles sobre fuertes militares importantísimos: Fuerte Tiuna, La Carlota, La Guaira e Higorete. En ese mismo momento, mientras tronaba el cielo, varios ciudadanos vieron cómo las redes sociales se caían y la televisión oficial dejó de transmitir. Para muchos hubo pánico. Quienes vivían cerca de los cantones militares huyeron. “Casi nos matan”, dijo una mujer en la huida.
Millones se enteraron de lo que estaba pasando gracias a familiares que viven en el extranjero, quienes a través de WhatsApp informaron de todos los por menores: en Estados Unidos se empezó a saber primero la noticia que en el mismo Venezuela.