¿Se podrá “vivir sabroso” con $2 millones de salario mínimo en 2026?

Faltando el puente de Reyes para que se cierre oficialmente la temporada de festejos del Año Nuevo, las cuentas de los empresarios y los trabajadores del país tienen como factor común una cifra: $2 millones, que corresponde al salario mínimo de 2026 y el auxilio de transporte.
El grado de satisfacción obviamente está de lado de los trabajadores, quienes verán un aumento en sus ingresos mensuales de $327.405, si se tiene en cuenta que la remuneración mínima, que fue hasta el pasado 31 de diciembre de $1.423.000, y por obra y gracia del decreto expedido por el Ministerio del Trabajo subió a $1.750.905, lo que equivale a un ajuste de 23%.
Los restantes $249.095 llegarán por cuenta del auxilio de transporte que pasó de $200.000 a $249.095, es decir que se aumentó en 24,5%.
El incremento, en palabras del presidente Gustavo Petro, dinamizará la economía, porque a mayores ingresos de las familias, más ventas de las empresas. No obstante, a juicio de muchos analistas económicos esa es una mirada simple del asunto, toda vez que el reajuste tiene otras consecuencias.