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Secuestro en Anorí terminó en tragedia: cuatro fueron liberados, tres aparecieron muertos y una joven sigue desaparecida

Según los reportes recientes, las ocho personas fueron retenidas en Charcón de Liberia y, de acuerdo con la información conocida por las autoridades, habrían sido llevadas por integrantes del Clan del Golfo hacia el Bajo Cauca.

  • Panorámica del municipio de Anorí, Nordeste Antioqueño. Personajes. FOTO ARCHIVO EL COLOMBIANO
    Panorámica del municipio de Anorí, Nordeste Antioqueño. Personajes. FOTO ARCHIVO EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 1 hora
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Lo que antes se reportó como un secuestro de cuatro personas en zona rural de Anorí, ahora dio un giro y se convirtió en un escenario mucho más grave. En realidad, fueron ocho las personas que habrían sido retenidas en este municipio del Nordeste antioqueño.

La situación se conoció públicamente a finales de agosto, cuando el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó sobre la retención de cuatro personas y pidió reforzar la presencia de la Fuerza Pública en la zona.

Lea más: Fueron liberados los tres jóvenes que permanecían secuestrados en el Nordeste de Antioquia

En las horas siguientes, uno de los retenidos, el líder comunal Jeiber Alonso Restrepo, fue liberado. Después, el Ejército confirmó la liberación de otros tres jóvenes gracias a un operativo que incluyó sobrevuelos y el ingreso de tropas de la Brigada 14, con apoyo de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 y de la Fuerza Aeroespacial.

Sin embargo, el balance más reciente cambió por completo la dimensión del caso: otros tres integrantes del grupo fueron asesinados y una mujer permanece desaparecida.

Según los reportes posteriores, las ocho personas fueron retenidas en Charcón de Liberia y, de acuerdo con la información conocida por las autoridades, habrían sido llevadas por integrantes del Clan del Golfo hacia el Bajo Cauca.

Tres terminaron asesinados en Cáceres

Los cuerpos fueron encontrados en jurisdicción de Cáceres, en el corregimiento de Guarumo, en sitios rurales diferentes. La información conocida apunta a que las víctimas habían sido trasladadas desde Anorí hacia el Bajo Cauca, donde fueron asesinadas.

Dos de los cadáveres ya fueron identificados mediante las labores de inspección realizadas por el CTI de la Fiscalía.

Se trata de William Jaime Pineda Requena, de 31 años, cuyo cuerpo fue localizado en la vereda Puerto Santo, y Francisco Luis Mesa Castaño, de 41 años, encontrado en la vereda Piamonte. La tercera víctima todavía no ha sido identificada públicamente.

Lea aquí: De negociar con Petro a las órdenes de captura: “Calarcá”, “Wálter Mendoza”, “Araña” y otros cabecillas vuelven a la mira de la Fiscalía

Una mujer sigue sin aparecer

Después de las cuatro liberaciones y del hallazgo de tres cuerpos, una mujer continúa desaparecida. Reportes de medios regionales la identifican como Dorlay Montoya.

El caso, además, sigue bajo indagación para establecer con precisión qué ocurrió después de la retención, quiénes participaron en ella y las circunstancias en las que las víctimas fueron trasladadas desde Anorí hasta el Bajo Cauca.

Claro está que la preocupación por la situación de seguridad en Anorí no empezó con este caso.

Pocos días antes del secuestro que terminó con tres víctimas mortales, el municipio había sido sacudido por el asesinato de Deibi Arboleda, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de esta localidad, quien también era líder comunitario y comerciante. Su cuerpo fue encontrado el 27 de agosto en una zona rural del municipio.

Entérese: Apareció un decapitado en Yolombó: incursión de grupo de alias el Enano causa zozobra en el Nordeste antioqueño

Tras ese crimen, la Gobernación de Antioquia ofreció hasta $100 millones de recompensa por información que permita capturar a los responsables.

El asesinato de Arboleda reflejó, además, el difícil escenario que enfrenta la población rural de Anorí, donde hacen presencia estructuras armadas ilegales como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las Farc.

A esto se suma otra problemática, y es que, por las dificultades de acceso de las autoridades a algunas zonas rurales, los bomberos cumplen labores humanitarias que los ponen en contacto permanente con territorios afectados por el conflicto.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas personas fueron secuestradas en Anorí?
Según los reportes más recientes, ocho personas fueron retenidas en el corregimiento Charcón de Liberia, en zona rural de Anorí, Antioquia. El reporte inicial hablaba de cuatro personas, pero posteriormente las autoridades establecieron que el grupo estaba conformado por ocho.
¿Qué pasó con las otras cuatro personas secuestradas en Anorí?
De las cuatro personas que no fueron liberadas, tres fueron encontradas muertas en Cáceres y una mujer permanece desaparecida. Las autoridades continúan investigando lo ocurrido después de la retención.
¿Quién habría secuestrado a las personas en Anorí?
De acuerdo con la información conocida por las autoridades, las ocho personas habrían sido llevadas por integrantes del Clan del Golfo hacia el Bajo Cauca. La participación y responsabilidad de los involucrados deberá ser establecida dentro de las investigaciones correspondientes.
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