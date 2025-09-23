x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

25 mineros siguen atrapados en un socavón de una mina en Segovia, Antioquia

En Segovia, 25 mineros siguen atrapados tras un derrumbe en la mina La Reliquia. Están estables y reciben aire y alimentos mientras avanza el rescate. Conozca detalles aquí.

  • Los familiares esperan noticias desde este lunes 22 de septiembre. FOTO: CORTESÍA
    Los familiares esperan noticias desde este lunes 22 de septiembre. FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

La Agencia Nacional de Minería (ANM) confirmó que son 25 los mineros que se encuentran atrapados desde este lunes 22 de septiembre en un socavón de la mina La Reliquia, en el municipio de Segovia.

La autoridad minera corroboró que la mina tiene un título minero dedicado a la explotación de oro, y que la emergencia fue causada por una falla geomecánica está siendo atendida por brigadistas de la empresa Aris Mining y del equipo de Seguridad y Salvamento Minero de la ANM desde el momento en que se reportó.

Lea: Lujosas camionetas y casas con piscina: ocupan bienes por $9.000 millones a banda que extraía oro ilícito en Antioquia

La ANM aseguró que los 25 mineros se encuentran en buen estado, lo que llevó tranquilidad a los familiares que desde la noche de este lunes se agolparon alrededor de la mina tras perder todo contacto con sus familiares y compañeros. Y es que si bien la emergencia se conoció este martes, algunos familiares, según medios regionales, señalaron que habían perdido contacto desde las 11:00 a.m. de este lunes con ellos.

Entre lo que se sabe es que el derrumbe fue de aproximadamente 15 metros. La Agencia corroboró que ya hay comunicación con ellos, mientras se realizan mediciones de gases al interior de la mina, los cuales arrojaron condiciones normales. La entidad aseguró que las proyecciones que en el curso de este martes los 25 trabajadores puedan ser evacuados.

“Hay unidades de sostenimiento avanzando, destapando, dando tranquilidad, que son alrededor de 15 metros lo que hay que destapar, pero también diciéndole a la gente que se les está dando aire, se les está dando hidratación, les están dando alimentos y lo otro más importante, la ayuda psicológica, porque tienen un teléfono fijo del cual se pueden comunicar”, aseveró el personero de Segovia.

La empresa también señaló que les están suministrando alimentos, hidratación y aire comprimido mientras se surten las acciones de rescate.

La emergencia recordó a la ocurrida el 18 de junio de 2025 en otra mina en dicho municipio, en la que 18 mineros permanecieron atrapados durante varias horas, hasta que fue posible su extracción en un trabajo entre equipo de rescate y autorrescate.

Esta emergencia revive recuerdos frescos en la población, el pasado 18 de julio, otra mina en Segovia registró un incidente similar, cuando 18 trabajadores quedaron atrapados durante varias horas. En esa ocasión, gracias al equipo de rescate y al autorrescate de los mineros, todos lograron salir con vida.

La ANM señaló, a propósito de esta nueva emergencia, que en 2025 se han certificado para labores de seguridad, prevención y protocolos de rescate, certificando en total nueve municipios del país, capacitando en total a casi 1 .500 personas.


Siga leyendo: Fuerza Pública intervino mina ilegal que extraería más de $16.000 millones en oro al mes en Antioquia

Preguntas finales sobre la nota:

¿Cuál es el estado de salud de los mineros en Segovia?
La ANM confirmó que están estables, reciben aire, agua, alimentos y apoyo psicológico.
¿Cuándo podrían ser rescatados los mineros de Segovia?
La proyección oficial es que la evacuación se complete durante las próximas horas.
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida