Fuerza Pública intervino mina ilegal que extraería más de $16.000 millones en oro al mes en Antioquia

En un operativo conjunto entre la Policía y la Fuerza Aérea, las autoridades destruyeron una operación minera en la subregión del Nordeste Antioqueño en la que se extraerían más de $16.000 millones en oro al mes.
La acción fue informada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien precisó que el operativo fue realizado en jurisdicción del municipio de Amalfi, en las orillas del río Porce.
A través de un breve pronunciamiento, el funcionario aseveró que dicha operación minera presuntamente estaría al servicio de estructuras criminales asociadas a las disidencias del Frente 36 de las Farc.