Del ahogado, el sombrero: Sergio Fajardo recuperó caudal en Antioquia y sacó 70.000 votos más que en 2022

De los 1.009.073 votos que alcanzó a nivel nacional el candidato Sergio Fajardo en los comicios que acaban de pasar –equivalentes al 4,26% de la votación total–, 225.072 provinieron de Antioquia, es decir, cerca del 7% del total departamental.
Pese a su derrota electoral, no todo es malo en las toldas de la campaña de Fajardo. Tras la revisión de las mesas quedó establecido que volvió a mostrar fortaleza electoral en Antioquia ya que registró un crecimiento significativo frente a los resultados obtenidos en 2022.