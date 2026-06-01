Del ahogado, el sombrero: Sergio Fajardo recuperó caudal en Antioquia y sacó 70.000 votos más que en 2022

Pese a su derrota electoral, no todo es malo en las toldas de la campaña de Fajardo. Tras la revisión de las mesas quedó establecido que volvió a mostrar fortaleza electoral en Antioquia ya que registró un crecimiento significativo frente a los resultados obtenidos en 2022.

De los 1.009.073 votos que alcanzó a nivel nacional el candidato Sergio Fajardo en los comicios que acaban de pasar –equivalentes al 4,26% de la votación total–, 225.072 provinieron de Antioquia, es decir, cerca del 7% del total departamental.

La cifra no es cualquier cosa si se entiende que Fajardo en 2022 obtuvo en todo el país 888.585 votos, de los cuales Antioquia le puso 154.470, y con el caudal electoral obtenido el pasado domingo podría inclinar la balanza a favor de uno de los dos candidatos ganadores.

La recuperación del exgobernador se sintió especialmente en Medellín, donde obtuvo 105.609 votos, correspondientes al 8,6% de la votación de la ciudad. En 2022, Fajardo obtuvo cerca de 69.600 votos, es decir un 6% de los sufragios de la capital antioqueña en ese entonces.

Este resultado lo convirtió en el tercer candidato más votado en la capital antioqueña. Allí superó a Paloma Valencia, quien alcanzó 101.941 votos, equivalentes al 8,3%.

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Pero más allá de Medellín, los resultados dejaron en evidencia un auténtico "mano a mano" entre Fajardo y Valencia por el tercer lugar en el Valle de Aburrá. En varios municipios la diferencia entre ambos fue mínima, mostrando una disputa voto a voto por consolidarse como la principal alternativa detrás de los candidatos De La Espriella y Cepeda que lideraron la contienda.

Paloma Valencia se impuso en municipios como Barbosa, donde obtuvo 2.731 votos frente a los 1.365 de Fajardo; Bello, con 18.571 contra 18.325; Caldas, con 4.339 frente a 4.322; Envigado, con 14.875 frente a 14.177; Girardota, con 2.840 frente a 2.631; y La Estrella, con 4.111 frente a 3.600 del candidato de Centro.

Sin embargo, Fajardo logró imponerse en otros municipios del área metropolitana. En Itagüí obtuvo 13.637 votos frente a los 12.156 de Valencia; en Sabaneta consiguió 6.874 contra 6.610; y en Copacabana alcanzó 3.929 votos, superando los 3.660 de la senadora del Centro Democrático.