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Del ahogado, el sombrero: Sergio Fajardo recuperó caudal en Antioquia y sacó 70.000 votos más que en 2022

Con casi 36.000 votos más que en las pasadas elecciones, Medellín le dio el “aire” suficiente para superar a la candidata Paloma Valencia.

  • El candidato antioqueño Sergio Fajardo durante uno de los debates. Foto: Cortesía
    El candidato antioqueño Sergio Fajardo durante uno de los debates. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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De los 1.009.073 votos que alcanzó a nivel nacional el candidato Sergio Fajardo en los comicios que acaban de pasar –equivalentes al 4,26% de la votación total–, 225.072 provinieron de Antioquia, es decir, cerca del 7% del total departamental.

Pese a su derrota electoral, no todo es malo en las toldas de la campaña de Fajardo. Tras la revisión de las mesas quedó establecido que volvió a mostrar fortaleza electoral en Antioquia ya que registró un crecimiento significativo frente a los resultados obtenidos en 2022.

La cifra no es cualquier cosa si se entiende que Fajardo en 2022 obtuvo en todo el país 888.585 votos, de los cuales Antioquia le puso 154.470, y con el caudal electoral obtenido el pasado domingo podría inclinar la balanza a favor de uno de los dos candidatos ganadores.

La recuperación del exgobernador se sintió especialmente en Medellín, donde obtuvo 105.609 votos, correspondientes al 8,6% de la votación de la ciudad. En 2022, Fajardo obtuvo cerca de 69.600 votos, es decir un 6% de los sufragios de la capital antioqueña en ese entonces.

Este resultado lo convirtió en el tercer candidato más votado en la capital antioqueña. Allí superó a Paloma Valencia, quien alcanzó 101.941 votos, equivalentes al 8,3%.

Lea también: “Este millón de votos decidirá el futuro de nuestro país” ¿Sergio Fajardo tomará partido y anunciará apoyos?

Pero más allá de Medellín, los resultados dejaron en evidencia un auténtico "mano a mano" entre Fajardo y Valencia por el tercer lugar en el Valle de Aburrá. En varios municipios la diferencia entre ambos fue mínima, mostrando una disputa voto a voto por consolidarse como la principal alternativa detrás de los candidatos De La Espriella y Cepeda que lideraron la contienda.

Paloma Valencia se impuso en municipios como Barbosa, donde obtuvo 2.731 votos frente a los 1.365 de Fajardo; Bello, con 18.571 contra 18.325; Caldas, con 4.339 frente a 4.322; Envigado, con 14.875 frente a 14.177; Girardota, con 2.840 frente a 2.631; y La Estrella, con 4.111 frente a 3.600 del candidato de Centro.

Sin embargo, Fajardo logró imponerse en otros municipios del área metropolitana. En Itagüí obtuvo 13.637 votos frente a los 12.156 de Valencia; en Sabaneta consiguió 6.874 contra 6.610; y en Copacabana alcanzó 3.929 votos, superando los 3.660 de la senadora del Centro Democrático.

En síntesis, Fajardo logró recuperar terreno y consolidar un repunte importante en la capital antioqueña que tuvo eco en Antioquia; sin embargo, la estrecha competencia en el Valle de Aburrá reflejó una disputa abierta por el tercer lugar en la región, con diferencias de apenas unos cientos de votos en varios municipios y con Medellín inclinando la balanza a favor del exalcalde y exgobernador.

La pregunta ahora es para dónde se irá el millón de votos que sacó Fajardo en las elecciones: para De la Espriella, para Cepeda o para el voto en blanco.

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