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¿Qué comen los osos cuando hace calor en Medellín? Helados de fruta: así refrescan a los animales del Parque de la Conservación

En el Parque de la Conservación de Medellín, la ola de calor también se siente, y los cuidadores respondieron con una estrategia tan sencilla como efectiva: helados hechos a la medida de cada especie.

  • Los primates del Parque de la Conservación son algunos de los afectados por el calor. Para contrarrestarlo: helado. Foto: cortesía Parque de la Conservación
    Los primates del Parque de la Conservación son algunos de los afectados por el calor. Para contrarrestarlo: helado. Foto: cortesía Parque de la Conservación
Ana Karina Muñoz Gutiérrez
Ana Karina Muñoz Gutiérrez

Metro

hace 2 horas
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En mayo, Medellín rompió su récord histórico de temperatura y llegó a registrar hasta 33,8°C. Ese calor de ventanas abiertas y ventiladores encendidos también se siente dentro del Parque de la Conservación. Los osos de anteojos, acostumbrados al frío del páramo, jadean y se tiran sobre el suelo o directamente al agua. Los ocelotes se ponen inquietos con el sol de las tres de la tarde y caminan de un lado a otro. Las aves buscan las bañeras para mojarse. El equipo de etología lo observa todo, y cuando aparecen estos signos de estrés calórico, actúan.

La respuesta son los enriquecimientos fríos: preparaciones congeladas adaptadas a la dieta de cada especie, como salpicones que les cuelgan entre las ramas para que se hidraten. Para los osos y los primates, helados de fruta picada mezclada con su propio jugo. Para los felinos como ocelotes y pumas, paletas hechas con restos de carne. Aunque son helados, no llevan barquillo ni chantilly; son la dieta habitual de cada animal convertida en paleta.

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“En algunos casos la fruta va un poco más licuada para que le dé más sabor al congelado, y en otros lleva la fruta picada para que vayan accediendo a ella a medida que se va derritiendo el hielo y lo van chupando”, explica Carlos Madrid, líder de conservación y bienestar animal del parque.

La estrategia varía según la especie porque las necesidades también son distintas. Los reptiles son felices con las altas temperaturas — son animales de sangre fría y el calor les favorece —. Pero los animales de hábitats de montaña o páramo, con pelajes densos y mayor grasa corporal, acumulan más calor y requieren más atención. Madrid señala que los más afectados han sido los osos de anteojos, que tienen acceso permanente a una pileta y reciben rociados adicionales de manguera.

Las paletas se entregan en los picos de calor del día, generalmente entre el mediodía y las tres de la tarde. A eso se suman otras medidas: rociado del hábitat con agua dos o tres veces al día, acceso a zonas internas donde los animales pueden refugiarse del sol sin estar expuestos al público, y bañeras para las aves y los osos que disfrutan mojarse.

En la jerga de los cuidadores de fauna, estas preparaciones son enriquecimientos ambientales, es decir, técnicas para modificar el entorno de un animal en cautiverio y estimular sus comportamientos naturales. Su propósito va más allá de bajar la temperatura, también es sacar a los animales de la rutina, incentivarlos a explorar y mantenerlos activos. “Los animales se ponen muy activos, juegan con los pedazos de fruta, llegan a lamerlo, a cogerlo con las manitos. Se nota un comportamiento de disfrute”, cuenta el cuidador.

El equipo de etología evalúa cada sesión: observa cuáles animales se interesaron, cuánto tiempo interactuaron y si prefieren una fruta sobre otra. Con esa información ajustan los siguientes enriquecimientos para que sean más efectivos.

“Estamos todo el tiempo evaluando el bienestar de nuestros animales y nos vamos adaptando a medida que vemos cambios en el comportamiento”, concluye Madrid. En tiempos de calor récord, un helado de fruta puede ser también una forma de ciencia aplicada.

El calor también representa un riesgo para los animales domésticos. La subsecretaria de Protección y Bienestar Animal de Medellín, Elizabeth Coral, recordó que un golpe de calor ocurre cuando la temperatura corporal del animal supera los 40 o 41 grados centígrados, una emergencia potencialmente mortal.

La Alcaldía recomendó evitar paseos en las horas de mayor radiación, mantener agua fresca disponible y habilitar espacios ventilados. Los más vulnerables son cachorros, animales mayores, con sobrepeso y razas de hocico corto como pug, bulldog francés y shih tzu.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué animales sufren más el calor en Medellín?
Los animales provenientes de climas fríos o ecosistemas de montaña, como los osos de anteojos, son los más afectados por las altas temperaturas. Debido a su pelaje grueso y mayor grasa corporal, acumulan calor más fácilmente, por lo que requieren hidratación, acceso al agua y espacios más frescos dentro del parque.
¿Cómo saber si una mascota está sufriendo un golpe de calor?
Un golpe de calor puede presentarse cuando un animal supera los 40 o 41 grados de temperatura corporal. Algunas señales son jadeo excesivo, cansancio extremo, dificultad para respirar, desorientación o debilidad. Las autoridades recomiendan mantener agua fresca disponible, evitar paseos en horas de fuerte sol y procurar espacios ventilados.
¿Qué son los enriquecimientos ambientales para animales?
Los enriquecimientos ambientales son técnicas utilizadas para mejorar el bienestar animal mediante cambios en el entorno o la alimentación. En épocas de calor, pueden incluir alimentos congelados, juegos o estímulos que reduzcan el estrés, promuevan actividad física y eviten la rutina, especialmente en animales que viven bajo cuidado humano.
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