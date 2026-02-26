Servicio Geológico hizo importante aclaración sobre erupción en San Juan de Urabá, ¿qué fue lo que pasó?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) hizo una aclaración clave tras la erupción registrada en San Juan de Urabá, Antioquia: el fenómeno corresponde a un volcán de lodo y no a un volcán magmático, por lo que su comportamiento, alcance y nivel de amenaza son sustancialmente distintos.
En contexto: Atención: Alerta por erupción de un volcán en el Urabá antioqueño
La precisión se dio luego de que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmara el evento ocurrido en la tarde-noche del miércoles, el cual generó alarma en varios municipios del Urabá antioqueño por una columna de fuego que iluminó el cielo y fue captada en videos ciudadanos.
“Los volcanes de lodo son estructuras diferentes a los volcanes magmáticos, y sus erupciones son muy pequeñas en comparación con estos últimos”, explicó el SGC, al insistir en que no se trata de actividad asociada a magma ni a procesos volcánicos como los de cordilleras activas del país.