Servicio Geológico hizo importante aclaración sobre erupción en San Juan de Urabá, ¿qué fue lo que pasó?

Tras el pánico que generó la columna de fuego visible en varios municipios del Urabá antioqueño, el Servicio Geológico Colombiano explicó que el fenómeno no corresponde a un volcán magmático, sino a un volcán de lodo, cuya dinámica y nivel de amenaza son diferentes. Esto es lo que significa y cuáles son los riesgos reales.

    La erupción del volcán de lodo en San Juan de Urabá generó incendios de cobertura vegetal y obligó a evacuar viviendas cercanas, aunque no se reportaron personas lesionadas. FOTO: Cortesía
Andrea Lara
hace 5 horas
bookmark

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) hizo una aclaración clave tras la erupción registrada en San Juan de Urabá, Antioquia: el fenómeno corresponde a un volcán de lodo y no a un volcán magmático, por lo que su comportamiento, alcance y nivel de amenaza son sustancialmente distintos.

En contexto: Atención: Alerta por erupción de un volcán en el Urabá antioqueño

La precisión se dio luego de que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmara el evento ocurrido en la tarde-noche del miércoles, el cual generó alarma en varios municipios del Urabá antioqueño por una columna de fuego que iluminó el cielo y fue captada en videos ciudadanos.

“Los volcanes de lodo son estructuras diferentes a los volcanes magmáticos, y sus erupciones son muy pequeñas en comparación con estos últimos”, explicó el SGC, al insistir en que no se trata de actividad asociada a magma ni a procesos volcánicos como los de cordilleras activas del país.

Según la UNGRD, la erupción se produjo por un fenómeno geológico conocido como diapirismo, en el que lodo y gases ascienden a la superficie por presión interna. En estos sistemas, el gas —principalmente metano— puede generar llamas o explosiones superficiales al entrar en contacto con el oxígeno.

Lea aquí: Fuertes lluvias dejan más de 7.500 familias afectadas en Antioquia: hay 3 desaparecidos y un muerto en Urabá

El SGC recordó además que en Colombia existen más de 100 volcanes de lodo, concentrados principalmente en los departamentos de Atlántico, Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia, especialmente en zonas cercanas al Caribe. A esto se suman cientos de salidas adicionales de lodo que no alcanzan a conformar volcanes propiamente dichos.

En cuanto a los riesgos, la entidad técnica explicó que las amenazas suelen estar relacionadas con flujos de lodo que pueden afectar cultivos y viviendas cercanas, agrietamientos del terreno y eventuales explosiones asociadas a gases. No obstante, precisó que los eventos explosivos documentados en el país han ocurrido en zonas de baja densidad poblacional.

El organismo reiteró que su papel es técnico e informativo, mientras que la atención de la emergencia corresponde a las autoridades locales y regionales bajo coordinación de la UNGRD.

¿Qué está pasando en la zona?

De acuerdo con reportes conocidos por EL COLOMBIANO, la emergencia dejó al menos cuatro viviendas evacuadas, según confirmó el secretario de Gobierno de San Juan de Urabá, José Ignacio Díaz Salgado. El cuerpo de bomberos atendió un incendio de cobertura vegetal generado tras la erupción.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, sí se registraron afectaciones en la vía entre San Juan y el corregimiento San Juancito —con presencia de grietas— y en la carretera hacia Siete Vueltas, según informó el Dagran. También se reportaron algunas cabezas de ganado muertas.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para evitar acercarse a la zona y permitir la evaluación técnica del terreno.

No es la primera vez que se presenta un evento de este tipo en la subregión. En noviembre de 2024, el volcán de lodo Los Aburridos, en los límites entre Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, también registró actividad. En 2021, otra erupción en Necoclí obligó a evacuar a más de 100 personas.

Expertos han explicado que el Urabá antioqueño hace parte de un cinturón geológico rico en materia orgánica que, al descomponerse, produce gases como metano y dióxido de carbono. Cuando estos se acumulan y liberan presión, pueden generar expulsiones de lodo y fuego como la registrada esta semana.

El SGC aseguró que continuará monitoreando la situación y comunicará cualquier novedad a través de sus canales oficiales.

