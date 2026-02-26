x

Dron cargado de explosivos cayó sobre una casa y mató a tres personas en Segovia, Antioquia

Los hechos se registraron en medio de una confrontación entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc. Las víctimas serían integrantes de una misma familia.

  • Un dron, cargado con una granada de mortero, atacó una vivienda rural de Segovia, dejando tres muertos. FOTO: GETTY
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
bookmark

Un dron, cargado con explosivos, atacó una vivienda del municipio de Segovia, Nordeste antioqueño, provocando la muerte de tres personas y dejando a una más lesionada. Los hechos ocurrieron en medio de las confrontaciones entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, según los primeros reportes.

Sobre las 7:00 de la mañana de este jueves, en la vereda La Jagua (ubicada a cinco horas del casco urbano) una granada de mortero que era transportada en un dron cayó sobre la propiedad, provocando la muerte de tres de sus ocupantes. El lesionado fue transportado en un vehículo particular rumbo al hospital San Juan de Dios, de este municipio.

Las víctimas fueron identificadas como María Cecilia Silva Silva y sus dos hijos Yalusan Cano Silva y Alonso de Jesús Silva. El herido, un hombre de 50 años y también hijo de María Cecilia, se encuentra en delicado estado de salud y se está evaluando su remisión de urgencia a un centro asistencial de Medellín.

El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, explicó que “es una familia, que nada tiene que ver con el conflicto, la cual sencillamente fue atacada con un dron. Desde este dispositivo sueltan un artefacto explosivo sobre una vivienda”.

Entérese: Ataques en Antioquia ahora son con drones que mueven 10 kilos y se consiguen sin restricciones en internet

Hasta el momento, las autoridades tratan de establecer si el ataque iba dirigido directamente a este grupo familiar o si, por el contrario, se habría tratado de un error de cálculo por parte de los criminales que estaban manipulando esta aeronave no tripulada.

“Lo que ocurre es que en esa confrontación los delincuentes envíen un dron con un aparato para sujetar un explosivo y este se desprenda. Eso no tiene mayor seguridad porque un dron con un aparato explosivo colgado se puede desprender y al ocurrir esto puede caer en cualquier parte”, explicó el secretario Martínez Guzmán.

Le puede interesar: Tres militares resultaron heridos tras ser atacados desde el aire con un explosivo en Antioquia

El funcionario destacó que desde mediados del año pasado los ataques con drones, tanto contra estructuras armadas como contra la fuerza pública y la población civil, se han vuelto frecuentes en Antioquia, tanto lanzando explosivos como realizando intimidaciones con los sobrevuelos.

Incluso recordó lo ocurrido el 21 de agosto del año pasado, cuando, luego de que fuera derribado un helicóptero de antinarcóticos, con la muerte de 13 policías, las disidencias de las Farc comenzaron a intimidar a la Policía y el Ejército que se dirigía a la zona para recuperar los despojos mortales de estos uniformados.

Y en cuanto al Nordeste antioqueño, el 29 de noviembre del año pasado se presentó un ataque con drones a una vivienda en la vereda Cruz Bajitales, de Remedios, en un hecho que afectó una vivienda y dejó a 20 desplazados, aunque en esa ocasión no hubo personas lesionadas.

