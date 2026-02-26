Denuncian la desaparición de Ana Libia Guetio, candidata indígena a curul de paz en Cauca

La desaparición de Ana Libia Guetio tiene en alerta al Cauca y al país. La lideresa indígena y candidata a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) del Alto Patía y norte del Cauca fue reportada como desaparecida la noche del 25 de febrero, luego de cumplir una actividad de campaña en zona rural del municipio de El Tambo.
Según informó su equipo, Guetio llegó hacia las 6:30 p.m. al corregimiento de Pandiguando, donde sostuvo un encuentro ciudadano como parte del cierre de su agenda en Cauca y Nariño. El último contacto con la candidata se registró a las 8:40 p.m., cuando se desplazaba hacia el municipio de Morales. Desde entonces, se perdió toda comunicación.
La campaña pidió a las autoridades activar de manera urgente todos los mecanismos de búsqueda para garantizar su pronta liberación y su regreso con vida. También solicitó a la ciudadanía entregar cualquier información sobre su paradero a los canales oficiales.