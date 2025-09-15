Fue más que un susto: sismos causaron daños en casas, escuelas y otras edificaciones de Uramita y Frontino, Antioquia

Los sismos que se registraron en la madrugada de este domingo con epicentro en Uramita, Occidente antioqueño, y que se sintieron en varios municipios del departamento incluido Medellín, fueron más que un simple susto. Las autoridades de gestión del riesgo aún están evaluando los daños materiales en su infraestructura, principalmente en viviendas.
Puntualmente, los daños se han identificado en Uramita y el vecino municipio de Frontino. En ambos lugares, las autoridades locales, con apoyo de la Gobernación de Antioquia, por medio del Dagran, siguen haciendo las labores de censo y verificación de afectaciones para tomar las medidas necesarias.
El temblor más fuerte, ocurrido el domingo a las 2:12 de la madrugada, tuvo una magnitud de 5.1 y despertó a miles de personas en Medellín, el Valle de Aburrá y hasta en ciudades como Bogotá, Cali y Bucaramanga. Minutos antes, según los datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC), se habían registrado otros dos sismos con el mismo epicentro: de magnitud 2.5 y 2.3, y después del de 5.1 hubo otro más de 3.4 en la misma zona.
Pues luego de los chistes en redes sociales y los mensajes del tremendo susto que se llevó más de uno, desde Uramita y Frontino reportaron los daños en la infraestructura que, por fortuna, no dejaron personas afectadas con gravedad.