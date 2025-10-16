x

Video: Iglesia Católica investiga a cura que fue encontrado con la prometida de un feligrés en casa parroquial

El sacerdote y la mujer fueron encontrados semidesnudos. El caso también fue llevado a la Policía por parte de la mujer.

  • La prometida de un feligrés fue hallada en el baño de un sacerdote quien negó cualquier relación romántica o sexual entre los dos. Foto: Captura video redes sociales
    La prometida de un feligrés fue hallada en el baño de un sacerdote quien negó cualquier relación romántica o sexual entre los dos. Foto: Captura video redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

La Iglesia Católica ha abierto una investigación contra un sacerdote que fue sorprendido en la casa parroquial junto a la prometida de un feligrés. La mujer fue hallada escondida en el baño del presbítero.

El incidente ocurrió en Nova Maringá, Mato Grosso, ubicado a 392 kilómetros de Cuiabá, Brasil. El sacerdote Luciano Braga Simplício, quien se mostraba nervioso y se negaba a abrir las puertas, fue encarado por un grupo de hombres en la casa parroquial.

Lea también: Lo que es la impuntualidad: inició la boda solo porque su novia llegó tarde al altar

Uno de los hombres, el prometido visiblemente alterado, forzó los ingresos del dormitorio y del baño. Al lograr entrar, el joven encontró a la mujer, identificada como Isabela, de 21 años, llorando y escondida debajo de un lavamanos en el baño. En el video se ve al presbítero sin camisa y a la joven con un baby doll.

Sobre las imágenes, el padre Braga Simplício negó rotundamente cualquier relación romántica o sexual inapropiada. El sacerdote justificó la presencia de la feligresa argumentando que le había dado permiso para usar una habitación y ducharse para cambiarse de ropa, ya que ella había estado trabajando esa mañana en la iglesia.

Respecto a lo ocurrido, la Diócesis de Diamantino, responsable de la comunidad donde trabaja el sacerdote, confirmó la apertura de una investigación formal. El objetivo es determinar si el padre Luciano violó el voto de celibato, una de las normas más estrictas dentro del clero católico, la cual exige castidad para dedicarse completamente al servicio de Dios y la comunidad.

Las posibles sanciones para el sacerdote, conforme al Derecho Canónico, pueden variar desde una amonestación formal hasta la reducción al estado laico (pérdida del ministerio sacerdotal).

Adicionalmente, la mujer involucrada en el video presentó una denuncia ante la Policía Civil por la difusión indebida de las imágenes, argumentando que su privacidad había sido violentada y que jamás imaginó verse expuesta de esa manera.

Siga leyendo: Obispo peruano renunció al Vaticano en medio de escándalo por 17 amantes y presunta malversación

