“Si tuviéramos mar ya tendríamos alerta de tsunami en Medellín”: así reaccionaron las redes a los temblores de esta madrugada

Un sismo de magnitud 5.1 en Uramita, Antioquia, en la madrugada del domingo despertó a miles de colombianos entre el susto y la confusión, pero pronto las redes sociales convirtieron el temblor en una avalancha de memes y chistes que le bajaron tensión al episodio.

    FOTO: SERVICIO GEOLÓGICO
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

El país amaneció sacudido —literalmente— este 14 de septiembre, después de que un temblor de magnitud 5.1 con epicentro en Uramita, Antioquia, se sintiera en varias regiones. El movimiento, que ocurrió a las 2:12 de la madrugada, despertó a miles de personas en Medellín, el Valle de Aburrá y hasta en ciudades como Bogotá, Cali y Bucaramanga.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que no fue un único episodio: minutos antes ya se habían registrado dos sismos menores, de magnitud 2.5 y 2.3, y después del de 5.1, otro más de 3.4 en la misma zona. En total, fue una madrugada sísmica que tuvo más de un colombiano con el corazón acelerado.

Pero como suele ocurrir en este país, del susto se pasó rápidamente a la risa. Apenas las redes sociales confirmaron que no hubo emergencias graves, comenzaron a llenarse de memes, chistes y mensajes creativos sobre lo ocurrido. Los usuarios aprovecharon la hora del sismo para bromear con la idea de que “el temblor fue el nuevo despertador de los domingos”, o con frases como “¿Quién necesita alarma cuando la naturaleza se encarga?”.

En X circularon mensajes como: “Gracias a Dios Fico todavía no ha puesto el mar porque sino tendríamos alerta de tsunami. #Temblor”. De hecho, la palabra mención fue la tendencia número uno instantes después del sismo en esa plataforma, seguida de Medellín. Otros usuarios aseguraban que el movimiento telúrico fue más efectivo que el café para despabilar a los que trasnochaban.

Más allá del humor, el SGC reportó que recibió varias notificaciones ciudadanas del temblor principal a través de su plataforma Sismo Sentido. Según el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata), diez estaciones de monitoreo en el área metropolitana registraron la vibración.

