Las apuestas a la Cámara por Antioquia de liberales y conservadores

En estas elecciones legislativas, más de 170 candidatos de todas las corrientes políticas están midiendo sus fuerzas para ocupar una de las 17 sillas que tiene Antioquia en la Cámara de Representantes.
Pese a que en cada colectividad hay algunas figuras que destacan, navegar por ese mar de candidatos es complejo. Por esta razón, y a pocos días de la cita en las urnas, desde EL COLOMBIANO le pusimos la lupa a cada una de las listas, para contar a través de varias entregas quiénes son los más opcionados, los nuevos y cómo está el pulso en cada uno de esos partidos.
Este paneo comienza en las listas de los partidos Conservador y Liberal, que además de ser los de mayor tradición por excelencia, en estas elecciones llegan en un momento crítico. Especialmente en el caso de Antioquia, ambos partidos podrían perder algunos asientos, según han dejado entrever analistas y muchos de sus propios militantes.
Por el lado del Partido Conservador, por lo menos tres grandes corrientes son las que se están disputando su supremacía en las urnas.