Secretario de la Cámara, Jaime Luis Lacouture, rompe el silencio tras escándalo de los $145 millones en efectivo que cargaba su escolta

Horas después de que un juez dejó en libertad al escolta del esquema de seguridad del secretario de la Cámara, Jaime Luis Lacouture –capturado cuando se movilizaba con $145 millones en efectivo y publicidad electoral, a solo días de los comicios legislativos–, este miércoles se pronunció el dirigente, quien rechazó los señalamientos por presuntos delitos electorales.
En contexto: Juez deja en libertad a escolta del secretario de la Cámara que transitaba con $145 millones en efectivo y propaganda política