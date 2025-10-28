Laura Gallego, Srta. Antioquia, renunció al título tras sus impresentables y violentos comentarios contra políticos

Laura Gallego Solís, quien había sido decretada como Señorita Antioquia para el Concurso Nacional de Belleza que se celebra en Cartagena, anunció su renuncia al título tras sus polémicas publicaciones y declaraciones que generaron rechazo en redes sociales.
En varios de sus mensajes, la abogada compartió fuertes opiniones, comentarios violentos y críticas contra figuras políticas como el presidente Gustavo Petro y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, en algunos casos incitando a la violencia.
Ante la controversia, la candidata publicó una carta abierta en la que comunicó su decisión de renunciar de manera irrevocable al título. “Hoy hablo desde la verdad, sin libretos y sin coronas”, inicia el texto difundido en sus redes sociales. “Hace unos días fui elegida Señorita Antioquia, un honor que recibí con profunda gratitud y con la ilusión genuina de representar a la tierra que amo. Sin embargo, también soy una mujer con criterio, con una trayectoria de activismo cívico y con una voz política que jamás he ocultado ni ocultaré”.