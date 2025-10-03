Gloria Mutis, virreina del Miss Universe Colombia El Reality, reveló si volvería a participar en el certamen

Gloria Mutis, representante de Santander en el Miss Universe Colombia, habló sobre lo que viene para su carrera tras haber sido una de las concursantes más destacadas de la primera edición del certamen como reality transmitido por RCN.

Tras semanas de competencia y retos que pusieron a prueba su preparación, la santandereana, de 28 años, llegó a la final frente a Vanesa Pulgarín, de Antioquia, quien finalmente se coronó y será la encargada de representar a Colombia en el Miss Universo, certamen que se realizará el 21 de noviembre en Tailandia.

En entrevista con EL COLOMBIANO, Mutis habló sobre su paso por el reality y lo que sintió en la gala final al quedar de la mano con Miss Antioquia.

Tras quedar en el top 5 en el certamen que se realizó el pasado domingo 28 de septiembre, aseguró: “Yo me sentí superfeliz. Cuando quedamos con Cauca y con Antioquia yo dije, la que sea va a ser una excelente representación. Somos mujeres completamente diferentes físicamente, pero hacemos parte de un mismo país, Colombia es un país diverso, multicultural, entonces cualquiera de nosotras habría hecho la mejor representación en el Miss Universe, obviamente uno va por el objetivo que es la corona, pero también me voy victoriosa y feliz porque gané el corazón de los colombianos”.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de volverse a postular para representar a Colombia, confesó: “Yo te voy a ser sincera, yo ese día dije “No”. Obviamente uno sale del trajín, de la responsabilidad y de los nervios. Yo creo que de la presión que uno siente yo dije, no, ya no más. Hasta ahí quedé. Pero es que el amor por mi departamento y por mi país es tan grande que lo estoy pensando. Hay esa posibilidad. Obviamente, este año digo no para también trabajar y explorar en Gloria ya como persona. Pero quién quita que de pronto en un par de años lo pueda volver a intentar”.