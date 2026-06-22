Supersalud inspecciona la FLA: orden la aprobó Juan David Duque, ficha clave de Daniel Quintero

Con una orden escrita y aprobada por Juan David Duque, exsecretario privado de Daniel Quintero y nombrado Delegado de Protección al Usuario en la Superintendencia de Salud, ese despacho ordenó, este lunes, una inspección relámpago a la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA).
Sobre esta diligencia, ordenada un día después de las elecciones presidenciales de Colombia, donde Antioquia votó mayoritariamente por el candidato de oposición al Gobierno Nacional, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó: “ojalá sea en el marco de la ley y de sus competencias y no se trate de un látigo hostigador y vengador del Gobierno Nacional por el resultado de las votaciones en Antioquia”.