Supersalud inspecciona la FLA: orden la aprobó Juan David Duque, ficha clave de Daniel Quintero

Con una orden escrita y aprobada por Juan David Duque, exsecretario privado de Daniel Quintero y nombrado Delegado de Protección al Usuario en la Superintendencia de Salud, ese despacho ordenó, este lunes, una inspección relámpago a la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA). Sobre esta diligencia, ordenada un día después de las elecciones presidenciales de Colombia, donde Antioquia votó mayoritariamente por el candidato de oposición al Gobierno Nacional, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó: “ojalá sea en el marco de la ley y de sus competencias y no se trate de un látigo hostigador y vengador del Gobierno Nacional por el resultado de las votaciones en Antioquia”.

A esta hora la @Supersalud hace una visita de “inspección” a la Fábrica de Licores de Antioquia @flaenlinea y anuncia lo propio a la secretaría de Hacienda de la @GobAntioquia.



Ojalá sea en el marco de la ley y de sus competencias y no se trate de un látigo hostigador y... pic.twitter.com/cZ0CWK6RPG — Andrés Julián (@AndresJRendonC) June 22, 2026

Juan David Duque, quien aprobó la orden de inspección, es un hombre del clan del exalcalde de Medellín imputado por casos de corrupción Daniel Quintero, a quien el presidente Gustavo Petro nombró superintendente de Salud. Siga leyendo: Además de su combo, Supersalud se llenó de caos con llegada de Daniel Quintero