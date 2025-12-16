Juan David Duque, exsecretario de Daniel Quintero al que destituyeron, va al Senado de la mano de Roy Barreras

Juan David Duque, quien fue secretario Privado de Daniel Quintero en la Alcaldía de Medellín, es ahora candidato al Senado por el Frente Amplio Unitario, el movimiento encabezado por el exsenador Roy Barreras.

Duque fue destituido por el Concejo de la ciudad después de que no diera respuestas por el escándalo de los fondos fijos donde quedó en evidencia que el exalcalde y su círculo cercano usaban la caja menor de la Alcaldía para gastar a sus anchas.

En contexto: Donas, perros calientes, panaderías y restaurantes de lujo: así se gasta la Alcaldía de Medellín su “caja menor”

Tras su salida de la Alcaldía, Duque ha sido uno de los exfuncionarios que se ha mantenido más cercano a Quintero. Incluso en redes se le ha visto más cercano y beligerante a favor del polémico exalcalde que otros exfuncionarios como Esteban Restrepo o Juan Pablo Ramírez. Además, Quintero y Duque suelen publicar fotos y videos juntos en el gimnasio.

En agosto pasado, Quintero había nombrado a Duque como jefe de debate de su campaña presidencial, pero ante los líos jurídicos que ha tenido para inscribirse como candidato, está buscando alianzas y parece que con Roy se entiende bien, de hecho, Roy lo habría ayudado a conseguir el aval que recientemente anunció del partido indígena AICO.

Duque ocupará el puesto 19 de la mencionada lista.