Reanudan operaciones en el aeropuerto José María Córdova tras situación con un dron

La Aeronáutica Civil ordenó durante la noche de este sábado suspender las operaciones en el Aeropuerto José María Córdova por la presencia de un dron.

La decisión fue informada por esa entidad hacia las 10:28 de la noche de este sábado, en un reporte preliminar en el que no se entregaron más detalles de la situación.

“Se activó el protocolo establecido para avanzar en la verificación de la situación bajo estándares de seguridad operacional”, expresó la

Hacia las 10: 45 de la noche, la entidad restableció las operaciones, señalando haber verificado las condiciones de seguridad.

“Tras la presencia de un dron, se completó con éxito la verificación de la zona y la aplicación de los protocolos de seguridad operacional junto con las autoridades competentes”, agregaron.