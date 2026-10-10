Le pasan tijera a MinIgualdad: recortan 471 empleos en la liquidación del ministerio

La liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad ya ha suprimido 471 empleos, según el balance más reciente que la entidad divulgó este 10 de octubre desde su cuenta de X. El ministerio afirmó que la supresión se hizo “de forma ordenada y con garantías”.

El proceso se adelanta bajo las directrices del presidente Abelardo De La Espriella y, según el ministerio, con criterios de “disciplina, celeridad y absoluta austeridad”.

La cartera informó que, cuando el equipo liquidador comenzó sus funciones, encontró un atraso de dos meses en el pago de salarios y de seguridad social. Dijo que ya se puso al día y afirmó que ya no tienen deuda con ningún trabajador.

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También informaron que, junto con el Ministerio del Trabajo, que dirige Natalia López, se instalaron mesas técnicas para revisar cada uno de los casos de los trabajadores con fuero sindical y proteger sus derechos laborales.

Esta semana, López se reunió con representantes del Departamento Administrativo de la Función Pública y con el equipo liquidador para evaluar los avances y definir medidas de coordinación frente a las situaciones laborales derivadas de la liquidación.

La ministra afirmó que su cartera velará por que el proceso se adelante “con transparencia, seguridad jurídica y pleno respeto por las garantías de quienes han prestado sus servicios al Estado”. Y advirtió: “Ninguna transformación administrativa puede estar por encima de los derechos laborales”.