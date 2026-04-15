“Se le borró la sonrisa”: taxista que ‘braveó’ a una conductora, terminó con el carro inmovilizado en Envigado

Un giro inesperado dio el caso del taxista que en el sector Punto Cero chocó a una conductora y airadamente la amenazo con dañarle el carro si no accedía a darle $70.000 por los supuestos daños del vehículo.
Cabe recordar que en días pasados la indignación creció en redes sociales cuando apareció un video en el que se veía como el conductor de un taxi de placas STZ 281 había orillado a la conductora de otro carro sobre la Autopista Norte a la altura de la glorieta de Punto Cero, jurisdicción de Medellín, para reclamarle por un supuesto daño.