“Se le borró la sonrisa”: taxista que ‘braveó’ a una conductora, terminó con el carro inmovilizado en Envigado

Un giro inesperado dio el caso del taxista que en el sector Punto Cero chocó a una conductora y airadamente la amenazo con dañarle el carro si no accedía a darle $70.000 por los supuestos daños del vehículo. Cabe recordar que en días pasados la indignación creció en redes sociales cuando apareció un video en el que se veía como el conductor de un taxi de placas STZ 281 había orillado a la conductora de otro carro sobre la Autopista Norte a la altura de la glorieta de Punto Cero, jurisdicción de Medellín, para reclamarle por un supuesto daño.

En el video se ve como la señora trata de mantener la calma y a la vez le dice al taxista que la culpa de la colisión fue de él a lo que el hombre le amenaza con dañarle el carro sino le paga los supuestos arreglos.

“Si toma una foto se lo daño. Señora me paga el daño o le daño el hijueputa carro porque usted tuvo la culpa, se me atravesó por toda la mitad”, dijo el energúmeno pese a que la señora le explicó que ella venía en su carril. “¿No me va a pagar? Pues le daño esa ‘persiana’”, espetó el taxista. En el video no se ve como termina la discusión en esta zona del occidente de Medellín. Sin embargo, en las redes sociales la indignación comenzó a crecer y hasta hubo denuncias de que el taxi involucrado en el bochornoso suceso tenía varias cuentas pendientes con las autoridades de tránsito. Justamente por esto, muchas internautas pedían a las autoridades tomar cartas en el asunto. Lea también: 552 familias de Urabá, el Oriente y el Valle de Aburrá, cada vez más cerca de tener vivienda propia con ‘Mi Casa Antioquia Ya’

Pues bien, la Alcaldía de Envigado anunció que el vehículo fue sorprendido en el municipio y allí al conductor le cayó la ley. Según trascendió, e automotor fue sorprendido en un acopio de taxis de la carrera 40 con la calle 37 Sur, diagonal a la Plaza de Mercado de Envigado.

Al sitio llegó el cuadrante de la Policía el cual, al corroborar que sí era el vehículo implicado en el suceso, procedió a solicitar apoyo del Tránsito.