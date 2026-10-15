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Investigan homicidio de un taxista en Copacabana: habría sido atacado durante un intento de robo

Una versión preliminar señala que dos personas que se movilizaban en motocicleta estarían involucradas en el hecho, ocurrido durante la mañana de este jueves 15 de octubre.

  • El reporte ubica el caso en la carrera 63A con calle 51, en el barrio Remanso, de este municipio del norte del Valle de Aburrá. FOTO Laura Rosa Jiménez Valencia.
    El reporte ubica el caso en la carrera 63A con calle 51, en el barrio Remanso, de este municipio del norte del Valle de Aburrá. FOTO Laura Rosa Jiménez Valencia.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Las autoridades investigan la muerte de un taxista en Copacabana, Antioquia, luego de que fuera reportado como herido con arma de fuego.

De acuerdo con un informe policial preliminar, el caso habría ocurrido en medio de un presunto intento de hurto, aunque las circunstancias del ataque todavía están por establecerse.

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El hecho fue reportado hacia las 10:51 de la mañana de este jueves 15 de octubre, mediante una llamada a la línea de emergencias 123. La información inicial indicaba que un conductor de taxi se encontraba inconsciente después de haber sido lesionado.

El reporte ubica el caso en la carrera 63A con calle 51, en el barrio Remanso, de este municipio del norte del Valle de Aburrá. La víctima sería un hombre de entre 45 y 50 años, cuya identidad no ha sido confirmada.

Según la versión que recibieron las autoridades, al conductor presuntamente le habrían intentado quitar sus pertenencias y, durante esa situación, habría sido atacado. En el informe se señala a dos personas que se movilizaban en una motocicleta y que, al parecer, no llevaban casco.

A su vez, una versión conocida a partir del relato de un habitante del sector señala que el taxista acababa de dejar a una pasajera y que, presuntamente, habría sido seguido por una motocicleta antes de recibir los disparos.

Entérese: Balacera en el centro de Medellín: policía herido está fuera de peligro y un hombre murió

De acuerdo con ese testimonio, después de la agresión, el vehículo habría terminado contra una estructura ubicada en un parque cercano. Sin embargo, no se ha confirmado si el choque ocurrió como consecuencia de los disparos.

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Las autoridades deberán establecer qué ocurrió antes y después de la agresión, verificar los testimonios recopilados e identificar a las personas que participaron en el hecho.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué pasó con el taxista en Copacabana?
Un taxista murió tras ser atacado presuntamente con arma de fuego en el barrio Remanso, en Copacabana, Antioquia. Las autoridades investigan el caso y una de las hipótesis preliminares apunta a un posible intento de hurto.
¿Dónde ocurrió el homicidio del taxista en Copacabana?
El hecho se registró en la carrera 63A con calle 51, en el barrio Remanso de Copacabana, municipio del norte del Valle de Aburrá.
¿Qué edad tenía el taxista asesinado en Copacabana?
Según el informe policial preliminar, la víctima era un hombre de entre 45 y 50 años. Su identidad no había sido confirmada en la información disponible.
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