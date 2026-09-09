TEDxRionegro: Mentes que transforman el Oriente antioqueño

El evento se llevará a cabo en el Auditorio de Innovación de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y busca poner en conversación las ideas y el talento de quienes están detrás de un crecimiento regional y nacional que suele medirse en cifras de PIB.
El Oriente antioqueño actualmente genera el 11 % del PIB del departamento, con $30,02 billones en 2025. A esto se suman una tasa de desempleo de 3,7 %, una expansión sostenida de su tejido empresarial y un aeropuerto que movilizó más de 14,5 millones de pasajeros.
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Pero hay una parte de ese crecimiento que no se puede medir solo en cifras: las ideas que están transformando la ciudad, la región y el país.