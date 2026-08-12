¿Qué puede aprender Colombia de Chile y Japón para enfrentar los terremotos?

Uno de los primeros pensamientos que surgen ante una tragedia es cómo sobrevivir y proteger a los seres queridos. En ese instante no hay tiempo para pensar en rescatar el televisor de 70 pulgadas, la cama que se compró con tanto esfuerzo o aquel sofá en el que se descansa después de una intensa jornada de trabajo.
Esto demuestra que la vida está por encima de cualquier bien material. Al fin y al cabo, los objetos pueden recuperarse o reemplazarse, pero no un hijo, una madre, padre, una mascota, esposo o una hermana que haya perdido la vida como consecuencia de la tragedia.
Colombia vivió este lunes 10 de agosto uno de los terremotos más devastadores de su historia, solo superado por el ocurrido en Armenia y el Eje Cafetero en 1999. El reciente evento telúrico tuvo una magnitud de 7,4 y ha dejado hasta el momento más de 200 muertos, tres millares de heridos y cientos de desaparecidos.