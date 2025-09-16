¿Telmo está vivo? Disidencias habrían devuelto a perro antiexplosivos que iba en el helicóptero atacado en Amalfi

Casi un mes después del ataque de las disidencias del frente 36 al helicóptero en Amalfi en el que murieron trece policías, habría reaparecido con vida uno de los dos perros que acompañaban a los uniformados en el operativo.

La historia, que todavía falta por ser confirmada totalmente por las autoridades, la compartió incluso el presidente Gustavo Petro. Según el coronel encargado de la policía Antioquia, Luis Muñoz, un campesino se habría presentado a la estación de policía en Amalfi con un perro de raza belga malinois y habría asegurado que presuntos integrantes de las disidencias lo pararon en carretera y le dieron la instrucción de entregar el canino a la policía y contarles que se trataba de uno de los dos malinois que iban en el atacado helicóptero. Hasta ahora, las autoridades estaban convencidas de que en el atentado habían muerto tanto Léster como Telmo, pero según este nuevo hecho, Telmo habría sobrevivido y habría quedado en las últimas tres semanas en manos de las disidencias.

El presidente Gustavo Petro expresó a través de su cuenta de X: “Volvió Telmo, el perro antiexplosivos que se perdió en el ataque del frente 36 al grupo policial que hacía labor antinarcóticos en Amalfi, Antioquia. Se reencontrará con su dueño”. Sin embargo, la policía todavía no ha hecho una confirmación de que se trate de Telmo, pues según explicó el coronel Muñoz, estos caninos tienen un chip para verificar su identidad y monitorearlos, por lo que están a la espera de poder comprobar totalmente su identidad.