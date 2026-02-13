Vereda de un municipio de Antioquia cuenta con una nueva escuela para 50 estudiantes

La escuela tiene una área total de 305 metros cuadrados y capacidad para 50 estudiantes que se distribuirán en dos aulas, una para primaria y otra para secundaria. Además, cuenta con 3 baños, cocineta, comedor, un espacio para los docentes y accesos para personas con movilidad reducida. Esta obra es producto del convenio que se firmó en noviembre de 2024 entre las dos entidades.

Empresas Públicas de Medellín y la Alcaldía de Amalfi hicieron entrega a la comunidad de la vereda Los Toros una nueva sede educativa – que lleva ese mismo nombre– del Centro Educativo Rural Tinitacita.

“Las obras fueron realizadas a través del programa Aldeas, una iniciativa innovadora de EPM que construye infraestructura pública para la comunidad, mediante el uso sostenible de la madera proveniente de los bosques cercanos a los embalses”, dijo EPM a través de un comunicado.

Por su parte, René Durán , Jefe del Área Ambiental y Social del Negocio de Generación de Energía de EPM, puntualizó que “es una escuela que hemos creado con la comunidad, que ellos soñaron y que nosotros lo hicimos realidad a partir de nuestro programa Aldeas. Esperamos que disfruten de la infraestructura y que puedan forjar ahí los conocimientos de las veredas y de las comunidades para su futuro próximo”.

Entérese: Tres mujeres de Tarso son las primeras graduadas del programa ITM en mi Región ¿En qué consiste?

El agradecimiento de los habitantes de esta vereda de Amalfi no dio espera, pues era un proyecto que se había pensado desde hace aproximadamente 15 años y después de mucho, se hizo realidad.

“Primero le damos gracias a Dios por este regalo. Segundo, agradecerle a EPM y a todos los involucrados. Vimos este proyecto muy imposible cuando nos pedían que hiciéramos dibujitos para exponer qué deseábamos tener en esta vereda, y bueno, hoy podemos recibir con gozo esto tan maravilloso”, dijo Luz Marinela Hernández, habitante de la vereda Los Toros.

Adicional a la nueva sede educativa, EPM construyó la escuela La Florida en conjunto con el municipio de Anorí, la cual está próxima a ser entregada.