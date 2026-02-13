Niños adictos a las drogas: Incrementó consumo en Bogotá y otras ciudades

Videos de niños y adolescentes consumiendo drogas en plena calle se han convertido en tendencia en TikTok e Instagram. En muchos de ellos, un creador de contenido se acerca, conversa con los menores y les propone ingresar a un centro de rehabilitación. Las imágenes, crudas y sin filtro, muestran a menores inhalando sustancias, relatando cómo llegaron a vivir en la calle y describiendo entornos marcados por abandono, violencia y adicción.
El formato genera impacto inmediato. Se comparte, se comenta y acumula millones de reproducciones. Pero más allá del alcance digital y del debate ético, lo que revelan esos videos es una realidad que ya se refleja en el aumento del consumo de estupefacientes entre niños y adolescentes en varias ciudades del país.