Estos son los ternados para ser el próximo contralor de Antioquia

El pasado 5 de noviembre, la Asamblea de Antioquia dio a conocer la terna de la que se elegirá el próximo contralor departamental para el período 2026-2029. Y si bien los escogidos tienen amplias capacidades para desempeñar el cargo, algunos señalan alguna cercanía con el gobierno departamental.
Según la resolución 364 expedida por la Asamblea el 31 de octubre de 2025, la Universidad de Cartagena –entidad encargada por dicha corporación para el proceso de selección– remitió el informe denominado “Consolidado de la prueba de conocimiento y la prueba de valoración de formación profesional, experiencia, actividad docente y publicación de obra en el ámbito fiscal”, en el que hacían públicos los puntajes de los aspirantes y del cual derivó la terna.
Al final del documento aparece que la terna quedó conformada entonces por los candidatos Juan Fernando Castrillón Benjumea, Laura Emilse Marulanda Tobón y Juan Carlos Herrera Toro.