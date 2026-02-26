x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

SuperFinanciera habilitó un correo exclusivo para reportar quejas sobre Bancolombia

Más de 7.000 quejas recibió la Superfinanciera tras fallas en Bancolombia. El ente activó investigaciones y abrió un correo exclusivo para reclamos prioritarios.

  • Bancolombia vuelve a entrar en mantenimiento este jueves. FOTO CAMILO SUÁREZ.
    Bancolombia vuelve a entrar en mantenimiento este jueves. FOTO CAMILO SUÁREZ.
  • La Superfinanciera habilitó un correo exclusivo para las quejas de usuario en contra de Bancolombia. FOTO CORTESÍA
    La Superfinanciera habilitó un correo exclusivo para las quejas de usuario en contra de Bancolombia. FOTO CORTESÍA
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
bookmark

La Superintendencia Financiera de Colombia habilitó el correo electrónico para recibir de manera prioritaria las quejas y reclamos de los usuarios afectados por las fallas en los servicios de Bancolombia.

Según informó el ente de control, este canal exclusivo fue dispuesto para gestionar las inconformidades relacionadas con la reciente contingencia tecnológica que afectó los servicios digitales y transaccionales de la entidad financiera.

Le puede gustar: ¿Ya revisó que no tenga movimientos extraños en su cuenta de Bancolombia? Esto debe hacer si ve algo raro

El anuncio de la entidad de vigilancia se dio en paralelo con el anuncio de este banco sobre un nuevo mantenimiento y apagón de sus servicios, luego de que entre el 22 y 23 de febrero presentara fallas.

¿Cuál es el correo para de la Superintendencia Financiera para presentar quejas contra Bancolombia?

Los usuarios afectados por las fallas en los servicios de Bancolombia pueden enviar sus quejas y reclamos al correo electrónico continbancolombia@superfinanciera.gov.co, canal habilitado de manera prioritaria para atender las inconformidades relacionadas con esta contingencia.

Más de 7.000 quejas y 20% por canales de atención

En conversación con EL COLOMBIANO, la Superfinanciera confirmó que inició investigaciones de oficio tras los incidentes registrados entre el domingo 22 de febrero y el 23 del mismo mes.

De acuerdo con la entidad, las fallas generaron más de 7.000 quejas por parte de los usuarios. De ese total, el 20%, es decir, 1.450 reclamaciones, estuvieron relacionadas específicamente con los canales de atención de dicha entidad bancaria.

La Superfinanciera habilitó un correo exclusivo para las quejas de usuario en contra de Bancolombia. FOTO CORTESÍA
La Superfinanciera habilitó un correo exclusivo para las quejas de usuario en contra de Bancolombia. FOTO CORTESÍA

La cifra refleja el alcance de la contingencia y el impacto que tuvo en los clientes que intentaban realizar operaciones o comunicarse con la entidad durante el periodo de interrupciones.

¿Qué ha dicho la Superintendencia Financiera de Bancolombia?

César Ferrari, superintendente financiero, confirmó a esta redacción que el organismo activó los protocolos habituales cuando detecta incidentes de esta naturaleza.

Aunque aclaró que no puede entregar detalles debido a que el proceso está en curso, explicó que la entidad avanza en la revisión integral del caso. “Estamos haciendo toda una serie de investigaciones al respecto de por qué ocurrieron estos percances, si se han dado soluciones y si se puede presentar de improviso un nuevo percance parecido”, señaló el funcionario.

Las investigaciones buscan establecer las causas de las fallas, verificar las medidas adoptadas por el banco para superarlas y evaluar la posibilidad de que eventos similares puedan repetirse.

Con la apertura del correo exclusivo y las indagaciones en marcha, la Superfinanciera centraliza la recepción de reclamaciones y refuerza la supervisión sobre la entidad financiera, en medio de la contingencia tecnológica que afectó a miles de usuarios.

Entérese: Bancolombia anuncia nuevo apagón de todos sus servicios: “el proceso no salió como debía”

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida