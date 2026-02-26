Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, estrenará serie sobre cómo fue crecer en el Cártel de Medellín

Producciones para salas de cine, para canales de televisión y ahora plataformas de streaming han tenido al líder del Cartel de Medellín Pablo Escobar como protagonista, hecho que ha sido criticado por unos y celebrado por otros.
Lea: Estrenarán serie basada en el libro La casa de los espíritus de Isabel Allende, ¿qué se sabe?
Ahora se prepara Queridas niñeras asesinas, que tendrá su estreno en el mes de marzo en Series Mania, el principal evento europeo enfocado de manera exclusiva en las series, y que este año se realizará del 20 al 27 de marzo en Lille, Francia. Esta producción está inspirada en la infancia y adolescencia de Juan Pablo Escobar, hijo del narcotraficante Pablo Escobar.
Series Mania reunirá este año estrenos internacionales en primicia y complementará su programación con actividades especiales como encuentros profesionales y clases magistrales lideradas por referentes destacados del sector audiovisual.
En la competencia internacional de su novena edición tendrá su estreno mundial Queridas niñeras asesinas (cuyo nombre en inglés será Dear Killer Nannies), una serie de Disney+ y Hulu.