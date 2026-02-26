Jalisco, México, restablece turismo y vuelos tras muerte de alias ‘El Mencho’

La Secretaría de Turismo de Jalisco, México, informó que los principales destinos del estado operan con normalidad y que la conectividad aérea y terrestre fue restablecida por completo, luego de los hechos violentos registrados tras el operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Conozca: Las imágenes de la casa en donde alias El Mencho estuvo antes de morir: había un altar religioso y medicamentos
En un comunicado difundido este miércoles, la dependencia estatal aseguró que hoteles, restaurantes, centros turísticos y comercios funcionan sin restricciones, y que tanto visitantes nacionales como internacionales pueden desplazarse con regularidad por el territorio jalisciense.