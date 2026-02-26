Jalisco, México, restablece turismo y vuelos tras muerte de alias ‘El Mencho’

Además, destacó que el Departamento de Estado de Estados Unidos levantó desde el 24 de febrero la recomendación temporal de resguardo que había emitido tras los enfrentamientos. La alerta regresó al esquema ordinario del Travel Advisory, en el que Jalisco permanece en “Nivel 3”, que sugiere reconsiderar el viaje. No obstante, las autoridades estatales subrayaron que el Área Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, Chapala y Ajijic están exentos de dicha recomendación. Lea aquí: Sheinbaum aseguró que no hay “riesgo” para los aficionados en Guadalajara de cara al Mundial En materia de transporte aéreo, la Secretaría de Turismo indicó que las aerolíneas retomaron sus itinerarios tanto en rutas nacionales como internacionales y mantienen su programación conforme a lo previsto. Este miércoles, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara registró 224 operaciones, mientras que el de Puerto Vallarta reportó 192, cifras que reflejan una jornada de actividad regular. La Embajada de Estados Unidos también actualizó su comunicación, confirmando la operación habitual de ambos aeropuertos, la disponibilidad de servicios y la ausencia de cierres viales ordenados por autoridades locales.

En Puerto Vallarta, uno de los destinos de playa más importantes del país, la actividad turística marítima continuó sin contratiempos. Durante la jornada previa zarparon 17 embarcaciones turísticas que trasladaron a 722 pasajeros en recorridos por la Bahía de Banderas, según el boletín oficial. Siga leyendo: La violencia desatada por la muerte de “El Mencho” ya deja 41 capturas en Jalisco, México Así mismo, recintos como Expo Guadalajara y el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta operan con normalidad y mantienen una agenda activa para marzo, con alrededor de 75 eventos confirmados. En algunos casos se realizaron ajustes puntuales en fechas, pero no se reportaron cancelaciones masivas. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció el martes el levantamiento del “código rojo” que se extendió durante tres días en la entidad, considerada epicentro de la reciente ola de violencia. A partir de este miércoles se reanudaron las clases y las oficinas públicas y negocios reabrieron sus puertas.