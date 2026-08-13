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Nuevo balance del terremoto en Antioquia: crece a 102 la cifra de municipios afectados

Hasta este jueves, se reportan más de 2.300 viviendas con daños. 19 personas han resultado lesionadas.

  • En particular, la Gobernación apoya a las administraciones locales que necesitan adelantar los trámites para declarar la calamidad pública y así activar mecanismos de respuesta y recuperación. FOTO Gobernación de Antioquia.
    En particular, la Gobernación apoya a las administraciones locales que necesitan adelantar los trámites para declarar la calamidad pública y así activar mecanismos de respuesta y recuperación. FOTO Gobernación de Antioquia.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 3 horas
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La dimensión de la emergencia provocada por el terremoto del pasado lunes continúa creciendo en Antioquia. El más reciente balance de la Gobernación, a través de su Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagran), elevó a 102 el número de municipios que han reportado algún tipo de afectación, frente a los 90 que figuraban en el reporte anterior.

La actualización también muestra que más de 2.300 viviendas presentan daños, mientras que las autoridades contabilizan 344 sedes e instalaciones educativas afectadas, 22 infraestructuras hospitalarias comprometidas y daños en 26 sedes de alcaldías municipales.

Lea más: Donaciones de sangre en Antioquia se multiplicaron por 15

En cuanto al balance humano, el Dagran reportó 19 personas lesionadas como consecuencia del movimiento telúrico.

La directora de la entidad, Vanessa Paredes Zúñiga, explicó que los equipos departamentales mantienen varios frentes de trabajo para acompañar a los municipios y avanzar en la caracterización de los daños.

En particular, la Gobernación apoya a las administraciones locales que necesitan adelantar los trámites para declarar la calamidad pública y así activar mecanismos de respuesta y recuperación.

Ciudad Bolívar y Andes ya declararon calamidad pública

Esta figura permite a los gobiernos locales adoptar medidas especiales para atender las consecuencias de una emergencia.

La Gobernación señaló que continuará acompañando a los municipios para que, cuando las condiciones lo ameriten, puedan avanzar en esos procedimientos y contar con herramientas administrativas para responder a las comunidades afectadas.

Al mismo tiempo, equipos del Dagran integrados por geólogos e ingenieros estructurales se desplazan a los lugares con mayores daños para revisar inmuebles y determinar si existen riesgos que puedan poner en peligro a sus ocupantes.

Antioquia mantiene apoyo a otras zonas

Mientras atiende la emergencia dentro de sus fronteras, Antioquia mantiene equipos de respuesta desplegados para apoyar a otros territorios golpeados por el terremoto, especialmente Chocó y Pereira.

En estas tareas participan grupos de la Cruz Roja, Defensa Civil y Garsa, además de cuerpos de bomberos de Sabaneta, Caldas, Envigado, Amagá y Medellín. El Grupo de Rescate Apolo, por su parte, permanece en alistamiento para brindar apoyo psicológico donde sea requerido.

Entérese: Antioquia unida por los damnificados del terremoto: todos a donar, este viernes, en la Telemaratón

La Gobernación también mantiene activa su capacidad institucional en diferentes dependencias y entidades descentralizadas para respaldar a los municipios en las labores de atención.

Además, la Secretaría de Salud e Inclusión Social coordina el traslado de pacientes provenientes de Chocó hacia la red hospitalaria de Antioquia.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos municipios de Antioquia reportan afectaciones por el terremoto?
El último balance de la Gobernación señala que 102 municipios han reportado algún tipo de daño tras el sismo del 10 de agosto.
¿Cuántas viviendas resultaron afectadas en Antioquia por el terremoto?
La cifra ya supera las 2.300 viviendas afectadas, entre inmuebles ubicados en zonas urbanas y rurales.
¿Cuántas instituciones educativas presentan afectaciones en Antioquia por el terremoto en Antioquia?
El balance registra daños en 344 sedes e instalaciones educativas del departamento.
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