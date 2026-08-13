Nuevo balance del terremoto en Antioquia: crece a 102 la cifra de municipios afectados

La dimensión de la emergencia provocada por el terremoto del pasado lunes continúa creciendo en Antioquia. El más reciente balance de la Gobernación, a través de su Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagran), elevó a 102 el número de municipios que han reportado algún tipo de afectación, frente a los 90 que figuraban en el reporte anterior.

La actualización también muestra que más de 2.300 viviendas presentan daños, mientras que las autoridades contabilizan 344 sedes e instalaciones educativas afectadas, 22 infraestructuras hospitalarias comprometidas y daños en 26 sedes de alcaldías municipales.

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En cuanto al balance humano, el Dagran reportó 19 personas lesionadas como consecuencia del movimiento telúrico.

La directora de la entidad, Vanessa Paredes Zúñiga, explicó que los equipos departamentales mantienen varios frentes de trabajo para acompañar a los municipios y avanzar en la caracterización de los daños.

En particular, la Gobernación apoya a las administraciones locales que necesitan adelantar los trámites para declarar la calamidad pública y así activar mecanismos de respuesta y recuperación.