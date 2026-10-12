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Abelardo de la Espriella ordenó la salida del comandante de la Policía de Santa Marta tras la fuga de 41 detenidos

El presidente llamó a calificar servicios al coronel Yeison López y anunció cambios en la cúpula de la fuerza pública en la capital del Magdalena.

  • Presidente De la Espriella llamó al coronel López, comandante de la Policía de Santa Marta, a calificar servicios. Fotos: Colprensa y Santa Marta al Día
    Presidente De la Espriella llamó al coronel López, comandante de la Policía de Santa Marta, a calificar servicios. Fotos: Colprensa y Santa Marta al Día
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El presidente Abelardo de la Espriella anunció la salida del comandante de la Policía de Santa Marta, coronel Yeison López, quien fue llamado a calificar servicios tras la fuga de 41 detenidos y al parecer, por no informar sobre un bloqueo en la vía a Barranquilla.

Así lo expresó el mandatario a través de su cuenta de X. “No acepto en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida”, escribió De la Espriella.

El jefe de Estado cuestionó públicamente al coronel López por una presunta responsabilidad en la fuga de 41 detenidos relacionados con señalamientos por hurto y microtráfico. También lo responsabilizó de supuestamente no tomar medidas para el manejo del bloqueo que se presentó el domingo en la vía Santa Marta - Barranquilla a la altura del sector de Tasajera.

Respecto a los detenidos que se dieron a la huida, De la Espriella aclaró que no se trataría de delincuentes de alta peligrosidad y ya se está trabajando para que sean ubicados y recapturados. El mando en la Policía de Santa Marta lo asumirá de forma temporal el coronel Olmer Urriago, esto mientras llega a la ciudad el coronel Jimmy Belalcázar, designado por De la Espriella para ser el nuevo comandante de la institución en la capital del Magdalena.

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El coronel Yeison López fue nombrado al mando de la Policía de Santa Marta y su área metropolitana el pasado 27 de agosto y llegó en medio de los cambios anunciados por parte de la Dirección Nacional de esa institución.

Una vez llegó el coronel López a la ciudad en reemplazo del coronel Fabio Sierra, ha estado en los puestos de mando unificados ordenados desde el Gobierno Nacional ya que, con la caída en Riohacha (La Guajira) de alias Bendito Menor, Los Pachenca intentaron intimidar a la ciudad de Santa Marta y establecer un paro armado, algo que obligó la militarización del territorio samario.

Siga leyendo | Patrullajes y videos: así comunica De la Espriella su política de seguridad

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Preguntas y respuestas

¿Por qué destituyeron al coronel Yeison López de la Policía de Santa Marta?
El presidente Abelardo de la Espriella anunció su salida tras cuestionar su presunta responsabilidad en la fuga de 41 detenidos y su actuación frente al bloqueo de la vía Santa Marta-Barranquilla, en el sector de Tasajera.
¿Quién será el nuevo comandante de la Policía de Santa Marta?
El coronel Jimmy Belalcázar fue designado como nuevo comandante de la Policía de Santa Marta. Mientras llega a la ciudad, el coronel Olmer Urriago asumirá temporalmente el mando de la institución.
¿Cuántos presos se fugaron en Santa Marta y por qué delitos estaban detenidos?
Se fugaron 41 detenidos señalados por presuntos delitos de hurto y microtráfico. Según el presidente Abelardo de la Espriella, no se trataría de personas de alta peligrosidad y las autoridades trabajan para ubicarlas y recapturarlas.
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