Mono aullador rescatado en Bajo Cauca murió tras ataque con una escopeta

Un joven mono aullador que había sido rescatado en El Bagre, Antioquia, falleció tras un ataque con escopeta este domingo, pese a ser atendido por veterinarios de Corantioquia. La autoridad ambiental confirmó el fallecimiento e informó que el rescate se logró gracias a que un ciudadano del corregimiento de Puerto Claver entregó el animal a funcionarios de la empresa Mineros S. A., quienes lo reportaron ante Corantioquia. El equipo de emergencias de la corporación trasladó al primate al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, en Medellín, el 31 de marzo. También le puede interesar: Despliegan equipo veterinario en Urabá para atender animales afectados por las lluvias

Le realizaron varios exámenes médico-veterinarios que evidenciaron múltiples lesiones en su sistema osteomuscular —huesos, músculos, articulaciones, tendones y ligamentos—, responsable del movimiento del cuerpo y de proteger los órganos vitales.

En el cuerpo del primate, habían 19 perdigones alojados en distintas partes de su cuerpo. FOTO: Corantioquia

El médico veterinario Andrés Rodríguez, quien lo atendió, explicó que la radiografía mostró 19 perdigones de aproximadamente tres milímetros de diámetro —casi el grosor de una moneda de 1.000 pesos—, alojados en el cráneo, las extremidades y el tórax. Las heridas comprometieron su movilidad de forma irreversible e impidieron su regreso al hábitat natural. Con el paso de los días, las lesiones se agravaron hasta causarle la muerte. “Rechazamos de manera categórica la caza y el tráfico ilegal de fauna silvestre, prácticas que siguen poniendo en riesgo la vida de nuestras especies. Este hecho nos duele como institución y como sociedad, y nos recuerda que la protección de la fauna silvestre es una responsabilidad colectiva”, expresó la directora general de la entidad, Liliana María Taborda González.