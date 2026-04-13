Mono aullador rescatado en Bajo Cauca murió tras ataque con una escopeta

Un joven mono aullador que había sido rescatado en El Bagre, Antioquia, falleció tras un ataque con escopeta este domingo, pese a ser atendido por veterinarios de Corantioquia.
La autoridad ambiental confirmó el fallecimiento e informó que el rescate se logró gracias a que un ciudadano del corregimiento de Puerto Claver entregó el animal a funcionarios de la empresa Mineros S. A., quienes lo reportaron ante Corantioquia. El equipo de emergencias de la corporación trasladó al primate al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, en Medellín, el 31 de marzo.
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