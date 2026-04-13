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Mono aullador rescatado en Bajo Cauca murió tras ataque con una escopeta

Un mono aullador murió después de un ataque con escopeta, que le dejó 19 perdigones incrustados en su cuerpo. Aunque fue rescatado de El Bagre y atendido por veterinarios de Corantioquia, las heridas se agravaron y causaron su muerte.

  • El mono aullador fue atendido por veterinarios de Corantioquia pero sus heridas se agravaron hasta provocarle la muerte. FOTO: Corantioquia
    El mono aullador fue atendido por veterinarios de Corantioquia pero sus heridas se agravaron hasta provocarle la muerte. FOTO: Corantioquia
  • En el cuerpo del primate, habían 19 perdigones alojados en distintas partes de su cuerpo. FOTO: Corantioquia
    En el cuerpo del primate, habían 19 perdigones alojados en distintas partes de su cuerpo. FOTO: Corantioquia
El Colombiano
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hace 4 horas
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Un joven mono aullador que había sido rescatado en El Bagre, Antioquia, falleció tras un ataque con escopeta este domingo, pese a ser atendido por veterinarios de Corantioquia.

La autoridad ambiental confirmó el fallecimiento e informó que el rescate se logró gracias a que un ciudadano del corregimiento de Puerto Claver entregó el animal a funcionarios de la empresa Mineros S. A., quienes lo reportaron ante Corantioquia. El equipo de emergencias de la corporación trasladó al primate al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, en Medellín, el 31 de marzo.

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Le realizaron varios exámenes médico-veterinarios que evidenciaron múltiples lesiones en su sistema osteomuscular —huesos, músculos, articulaciones, tendones y ligamentos—, responsable del movimiento del cuerpo y de proteger los órganos vitales.

En el cuerpo del primate, habían 19 perdigones alojados en distintas partes de su cuerpo. FOTO: Corantioquia
En el cuerpo del primate, habían 19 perdigones alojados en distintas partes de su cuerpo. FOTO: Corantioquia

El médico veterinario Andrés Rodríguez, quien lo atendió, explicó que la radiografía mostró 19 perdigones de aproximadamente tres milímetros de diámetro —casi el grosor de una moneda de 1.000 pesos—, alojados en el cráneo, las extremidades y el tórax. Las heridas comprometieron su movilidad de forma irreversible e impidieron su regreso al hábitat natural. Con el paso de los días, las lesiones se agravaron hasta causarle la muerte.

“Rechazamos de manera categórica la caza y el tráfico ilegal de fauna silvestre, prácticas que siguen poniendo en riesgo la vida de nuestras especies. Este hecho nos duele como institución y como sociedad, y nos recuerda que la protección de la fauna silvestre es una responsabilidad colectiva”, expresó la directora general de la entidad, Liliana María Taborda González.

En el comunicado de Corantioquia, la entidad también afirmó que los hallazgos indican que el mono pudo haber permanecido en cautiverio previamente, lo que sugiere su posible vinculación con actividades de tráfico ilegal de fauna silvestre.

La entidad se encuentra en etapa de validación de los hechos y de verificación del presunto infractor, con el fin de iniciar el proceso sancionatorio. Este proceso, a su vez, permitirá respaldar y consolidar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación.

El caso no es aislado. En 2025, Corantioquia atendió 2.328 animales silvestres en su Hogar de Paso: 1.702 fueron rescatados en condiciones de riesgo y 457 permanecían en cautiverio ilegal. El Bajo Cauca es la tercera subregión de la jurisdicción con más casos de tráfico ilegal de fauna.

Ante esta situación, la corporación reitera el llamado a no intervenir en los hábitats naturales y a reportar cualquier situación que afecte la vida silvestre a través de la línea de atención de fauna de Corantioquia (321 817 5002) o de la línea de emergencias 123.

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