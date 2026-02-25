EE.UU. prueba un avión F-35 capaz de detectar objetivos y atacar de forma autónoma

Estados Unidos ha alcanzado un nuevo hito en la evolución del combate aéreo al integrar capacidades avanzadas de inteligencia artificial en el caza furtivo F-35, hasta el punto de que la aeronave puede detectar un objetivo enemigo y encargarse de su neutralización de manera autónoma. El avance se enmarca en una tendencia más amplia de digitalización y automatización de la guerra aérea, donde el software y los algoritmos son tan determinantes como las plataformas físicas.

Este desarrollo ha sido descrito en medios especializados como el “santo grial” del combate aéreo, al combinar la capacidad de fusión de datos, la superior conciencia situacional del F-35 y nuevos sistemas de inteligencia artificial entrenados para identificar, clasificar y priorizar amenazas en tiempo real. Según información reciente, Lockheed Martin ya ha probado a bordo del F-35 un sistema de identificación de objetivos basado en IA, capaz de reconocer amenazas y emisores por radiofrecuencia de forma autónoma, mejorando la toma de decisiones del piloto y permitiendo actualizaciones rápidas del modelo tras cada vuelo.

Cómo funciona la nueva autonomía del F-35

Las pruebas recientes se centran en que el F-35 integre un modelo de inteligencia artificial directamente en sus sistemas de misión. Este modelo procesa la información procedente de sensores, radares y sistemas de guerra electrónica para identificar amenazas sin depender de un análisis manual constante por parte del piloto. La IA puede ser reentrenada y actualizada en cuestión de minutos después de cada misión, adaptándose a nuevos patrones de amenaza y a cambios en el entorno operativo.

En la práctica, la combinación de sensores, fusión de datos y algoritmos de IA crea un entorno en el que el F-35 no solo “ve” antes que otros cazas, sino que puede proponer —y potencialmente ejecutar, según la configuración doctrinal y las reglas de enfrentamiento— la respuesta más adecuada frente a un blanco. Aunque las fuentes públicas destacan sobre todo la asistencia a la toma de decisiones del piloto, la línea entre “asistido” y “autónomo” se hace progresivamente más difusa a medida que la IA asume tareas críticas de identificación y priorización de objetivos.

Por qué importa para Colombia y América Latina

Para Colombia, un país alineado con Estados Unidos en materia de cooperación en seguridad y defensa, la evolución del F-35 y del combate aéreo autónomo es relevante por varias razones, incluso sin operar actualmente este modelo de avión. En primer lugar, marca el estándar tecnológico hacia el cual se orientan las fuerzas aéreas de referencia en la OTAN y otros aliados de Washington. Esto impacta la manera como se diseñan ejercicios conjuntos, interoperabilidad y modernización de doctrinas y sistemas de mando y control en la región.

En segundo lugar, el desarrollo de capacidades autónomas en plataformas como el F-35 se relaciona directamente con la arquitectura de defensa aérea y los sistemas que países latinoamericanos puedan adquirir en el futuro. El valor ya no reside solo en el caza o en la batería antiaérea, sino en la red de datos, los algoritmos que interpretan la información y la capacidad de integrar sensores terrestres, navales y aéreos en tiempo real. Para fuerzas aéreas que buscan renovar flotas, como ocurre en varios países de la región, estos avances condicionan tanto la elección de equipos como los acuerdos de transferencia tecnológica y acceso a software.

Finalmente, la creciente dependencia del software y de redes seguras de datos refuerza la asimetría entre Estados Unidos y socios que, como Colombia, dependen en gran medida de tecnología importada. Análisis recientes señalan que el control del software en sistemas como el F-35 otorga a Washington capacidad de supervisar, limitar o condicionar el uso operativo de la aeronave, algo que se extiende a otros equipos avanzados. Esto plantea debates de soberanía tecnológica y de autonomía estratégica también en América Latina, donde muchos sistemas de defensa se articulan alrededor de proveedores externos.

EE. UU. y la consolidación del F-35 como estándar

La apuesta estadounidense por el F-35 como plataforma central de combate se refleja también en la presión diplomática para que aliados sustituyan flotas de cazas de generaciones anteriores por este modelo. Un ejemplo reciente es la recomendación del embajador de Estados Unidos en Portugal para que ese país reemplace sus F-16 por F-35, argumentando que este paso permitiría integrarse en la “Champions League” de la defensa europea y mejorar la interoperabilidad con las fuerzas aéreas líderes.

Aunque el caso portugués se sitúa en Europa, envía un mensaje claro a otros socios: el F-35 se presenta como la puerta de entrada a operaciones conjuntas avanzadas, a acceso privilegiado a inteligencia compartida y a la participación en programas de actualización tecnológica continua. Para países latinoamericanos, esto indica que cualquier futura aproximación a este tipo de capacidades vendrá acompañada de exigencias de alineamiento político, presupuestal y doctrinal, así como de compromisos a largo plazo con la industria y la política de defensa de Washington.

El F-35 como plataforma de software y datos

Más allá del hardware, el F-35 se entiende cada vez más como una plataforma de software. Análisis recientes destacan que quien controla el código fuente, las actualizaciones y la arquitectura de datos controla, en la práctica, la manera en que el avión puede operar, qué amenazas reconoce y cómo se integra en una red de combate aliada. En este contexto, las nuevas funciones de inteligencia artificial no son un módulo accesorio, sino un núcleo que condiciona la eficacia real del sistema.

Para países como Colombia, que han avanzado en proyectos de ciberdefensa y vigilancia del espectro electromagnético, la experiencia del F-35 ofrece lecciones sobre la importancia de desarrollar capacidades propias en análisis de datos, algoritmos y seguridad de la información. Incluso sin aspirar a operar cazas de quinta generación, los principios de interoperabilidad, protección de datos y actualización continua de software son ya una referencia para programas nacionales de modernización de radares, sistemas no tripulados y centros de comando y control.

Retos éticos y de control humano

La capacidad de que un F-35 detecte y se “libre” de un enemigo por su cuenta abre debates sobre el grado de control humano en la toma de decisiones letales. Aunque las fuentes disponibles señalan que el objetivo oficial de la inteligencia artificial en el F-35 es mejorar la identificación de amenazas y asistir al piloto, no especifican hasta qué punto los sistemas pueden llegar a ejecutar ataques de forma totalmente autónoma en escenarios reales.

Para Colombia y la región, donde la discusión sobre regulación de armas autónomas apenas comienza, estos desarrollos internacionales plantean la necesidad de actualizar marcos normativos, doctrinas de empleo de la fuerza y mecanismos de supervisión civil de la tecnología de defensa. La cuestión no es solo qué puede hacer la IA en combate, sino qué debe permitirse que haga bajo los principios del derecho internacional humanitario y los compromisos de cada Estado.

El avance de Estados Unidos hacia un F-35 capaz de detectar y neutralizar amenazas con un alto grado de autonomía confirma que el combate aéreo entra en una nueva fase dominada por la inteligencia artificial y el control del software. Para Colombia y otros países de América Latina, el reto será entender a fondo estas transformaciones, definir qué nivel de integración tecnológica y dependencia externa están dispuestos a asumir y fortalecer sus propias capacidades digitales para no quedar rezagados en un entorno de seguridad cada vez más definido por los datos y los algoritmos.