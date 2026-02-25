Dian recaudó en impuestos $37,4 billones en enero de 2026, 14% más que hace un año

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reveló que, en enero de 2026, el recaudo tributario llegó a $37,4 billones, de acuerdo con su más reciente reporte mensual.

La cifra no solo superó la del mismo mes de 2025, con una variación anual de 14%, sino que también estuvo por encima del resultado de enero de 2024, cuando el recaudo se ubicó en $31,02 billones.

Regresando al resultado de enero de este año, de ese total, $33,41 billones correspondieron a impuestos asociados a la actividad económica interna, mientras que $3,99 billones provinieron de impuestos ligados al comercio exterior.

En ese sentido, las cifras indican que los tributos internos representaron 89,34% del total recaudado en el primer mes del año, consolidándose como la principal fuente de ingresos tributarios.

En contraste, los gravámenes relacionados con comercio exterior aportaron 10,66% del recaudo.