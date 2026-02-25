Juicio contra Nicolás Petro: pulso por testigos clave, incluido Ricardo Roa

El proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, entra en una fase clave. En la continuación de la audiencia preparatoria de juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, la defensa radicó nuevos recursos para intentar modificar decisiones probatorias que, según sostiene, comprometen el equilibrio del debate en estrados. Es decir, que lo dejarían en desventaja frente a la Fiscalía.

Durante la diligencia, el abogado Alejandro Carranza presentó recurso de reposición y, de manera subsidiaria, de apelación contra la determinación del juez Hugo Carbonó de excluir el testimonio de Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y quien se desempeñó como gerente de la campaña Petro Presidente en 2022. Nicolás Petro fue llevado a juicio por presunta financiación ilegal de dicha campaña.

“Lo inadmitió y el agravio está en que se impide a la defensa, o se impediría a la defensa, probar la trazabilidad objetiva y verificable. Por eso, su señoría, interpongo un recurso de reposición y un subsidio de apelación al respecto. Si en juicio efectivamente va a hablar de ingresos de dinero a la campaña o no, sería irresponsable que yo decidiera interponer el recurso de reposición o apelación. Y es un llamado que me hace efectivamente la defensa material, porque no podemos ser sorprendidos en juicio”, indicó el abogado.

Para la defensa, la declaración de Roa es fundamental. Carranza argumenta que su comparecencia permitiría aclarar cómo estaba organizada la campaña, cuáles eran los canales oficiales de recaudo y qué funciones cumplía, o no, Nicolás Petro dentro de esa estructura. En su planteamiento, el exdiputado del Atlántico no tenía encargo formal relacionado con la captación de recursos, por lo que la versión del entonces gerente resultaría determinante para confrontar la hipótesis de la Fiscalía.

El abogado sostuvo ante el despacho que la negativa a admitir ese testigo deja a su cliente en desventaja frente al ente acusador. Según afirmó, se configura una “asimetría” en el manejo de las pruebas que afecta la igualdad de armas en el juicio oral. Incluso cuestionó que la Fiscalía tenga en su poder entrevistas del caso que han sido divulgadas a medios de comunicación, al considerar que ello podría incidir en el debido proceso.

“Mire cómo para la fiscalía sí hay testigos para hablar de dinero de campaña, pero para la defensa no (...) consideramos que ahí hay una asimetría en la decisión adoptada”, sostuvo el defensor.

En contraste, la fiscal del caso, Lucy Laborde, logró que el juez admitiera como testigos al ministro del Interior, Armando Benedetti, y al congresista Agmeth Escaf. Ambos fueron llamados para declarar sobre los aportes a la campaña presidencial de 2022.

La investigación está vinculada con la presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente 2022, en la que, según el material probatorio, el hijo del entonces candidato habría recibido elevadas sumas de dinero de origen ilegal que debían destinarse a apoyar la campaña. No obstante, los investigadores sostienen que Nicolás Petro se habría apropiado de parte de esos recursos para su beneficio personal.

Se trataría del presunto ingreso irregular de 1.053 millones de pesos a sus cuentas bancarias.

La Fiscalía sostiene que esos recursos habrían sido entregados por empresarios del Caribe con la intención de financiar la campaña, pero que en lugar de destinarse a ese fin, se usaron para la compra de bienes junto con su entonces pareja, Day Vásquez.

La defensa, por su parte, insiste en que su estrategia probatoria no solo busca controvertir el origen de los recursos cuestionados, sino también descartar que Nicolás Petro haya utilizado su condición de servidor público o su parentesco con el jefe de Estado para obtener beneficios indebidos.

Ahora, el despacho deberá resolver los recursos interpuestos y definir si mantiene la exclusión del testimonio de Ricardo Roa o si reconsidera su decisión. De esa determinación dependerá, en buena medida, el alcance del debate probatorio que marcará el juicio contra el hijo mayor del presidente.