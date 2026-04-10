Atención | Tres incendios en el Valle de Aburrá: uno en el Hotel Nutibara Express

Las emergencias de la tarde y noche de este viernes 10 de abril pusieron a correr a los socorristas de la ciudad y del Valle de Aburrá.

Un primer caso se reportó cerca de las 7:40 de la noche en el municipio de Itagüí, específicamente en el barrio Santana. Al sitio llegó personal de bomberos de este municipio que a las 8:00 p.m. ya tenía la novedad controlada.

La Dirección de Gestión del Riesgo y el Cuerpo de Bomberos Voluntario de Itagüí indicaron que en el sitio de la emergencia funcionaba un antiguo parqueadero pero actualmente operaba una zona de desmontaje de estructuras.

Allí había unas máquinas dobladoras y bastante material de fibra de vidrio. Al parecer allí se estaban realizando labores “en caliente”, lo que habría detonado la deflagración horas después.

Al sitio se enviaron tres máquinas extintoras, una unidad de rescate y una ambulancia para contener la emergencia y evitar que se propagara a casas vecinas.

Por fortuna la emergencia no dejó personas heridas. Actualmente se hace acompañamiento técnico para la evaluación de daños.