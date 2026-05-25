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Petro no financió ferrocarril en Antioquia y ahora lanzó globo con un tren interoceánico en Urabá

El Gobierno Nacional, que no cofinanció otros proyectos pensados para conectar con Urabá, ahora dice estar enfocado en un tren interoceánico, cuyo diseño no sería el definitivo.

  • Aunque todavía no se conocen los diseños de prefactibilidad, el presidente Gustavo Petro ha asegurado que el tren sería elevado y pasaría por el Tapón del Darién. FOTOS: Juan Antonio Sánchez y Getty
    Aunque todavía no se conocen los diseños de prefactibilidad, el presidente Gustavo Petro ha asegurado que el tren sería elevado y pasaría por el Tapón del Darién. FOTOS: Juan Antonio Sánchez y Getty
Jacobo Betancur Peláez
Jacobo Betancur Peláez

Metro

hace 0 minutos
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El presidente Gustavo Petro, que culminó su gobierno y no ayudó a financiar el Ferrocarril de Antioquia, ahora dice que quiere construir un tren interoceánico para hacerle competencia al Canal de Panamá.

En sus redes sociales, el mandatario publicó la imagen de un mapa del extremo noroccidental del país acompañada de una torcida línea trazada a pulso que unía las bahías de Cupica y Turbo.

“Empezando tardíamente los estudios del proyecto de tren interoceánico más corto posible en Colombia. Todas las líneas estructurantes de la red férrea nacional, que se construirán en los siguientes años, deben tener como criterio fundamental el que sean interoceánicas”, escribió Petro para acompañar la imagen.

Le puede interesar: “Empezando tardíamente”: con una sencilla línea dibujada, Petro presentó proyecto para un tren interoceánico

Más allá del fuerte ruido que se generó en las redes sociales, en las que el presidente fue objeto de críticas y mofas por la precariedad de su representación, el debate volvió a sacar a flote los rezagos que está viviendo Antioquia para volver a tener un tren rodando por su territorio.

Y es que además de no tratarse de una idea nueva —en Antioquia viene discutiéndose desde hace más de un siglo—, el resurgido interés por avanzar en el proyecto a escasos meses del cambio de gobierno ha contrastado con la ausencia del gobierno central para apoyar otros proyectos férreos que buscan lo mismo y que están mucho más avanzados.

Una idea de un siglo

La iniciativa de conectar a las costas del Atlántico y Pacífico colombiano no es nueva y puede rastrearse hasta 1905, cuando Carlos E. Restrepo propuso llevar el tren hasta Urabá poco después de que Colombia perdiera Panamá.

En 1984, durante la presidencia de Belisario Betancur, el Congreso aprobó incluso una ley para que se construyera un canal interoceánico entre los ríos Atrato y Truandó, idea que fue retomada durante el periodo de Ernesto Samper y descartada por cara.

Durante la última década, la discusión resurgió, luego de que el Urabá antioqueño apareciera como el nuevo nodo logístico del Caribe colombiano. Las recientes crisis hídricas ocurridas en el Canal de Panamá, especialmente en 2023, también han vuelto a poner sobre la mesa la importancia de que haya una ruta alternativa.

Siga leyendo: El ferrocarril de Antioquia renacerá: Asamblea aprobó $1,6 billones para iniciar obras

En Antioquia el proyecto también suscitó debate desde 2017, en medio del optimismo generado por el inicio de las vías 4G y los puertos, llevando a entes como la Promotora Ferrocarril de Antioquia a ponerle la lupa al tema.

Uno de los muchos trazados que se han barajado, ya que el corredor ha sido objeto de discusión entre expertos, es una línea férrea entre la Bahía de Cupica, en Chocó, y Turbo, que en ideas generales fue el aludido por Petro. En 2024, Petro ya había hablado incluso de un tren elevado.

InfogrÃ¡fico
Petro no financió ferrocarril en Antioquia y ahora lanzó globo con un tren interoceánico en Urabá

Luego de que estallara la controversia, el Ministerio de Transporte le salió al paso a las críticas y publicó un mapa del que sería el trazado construido en unos estudios de prefactibilidad aún en curso, en el que el tren no llegaría a Turbo, sino a Acandí.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Transporte, los diseños aludidos por Petro, cuyos detalles no son públicos todavía, se trataría de un estudio de prefactibilidad; es decir, una etapa temprana en la que se define si la idea es viable, pero aún alejada de un diseño final y de su contratación, que en todo caso le quedaría a próximos gobiernos.

Entre tanto, mientras la Nación ha defendido ese proyecto, en Antioquia no se explican por qué otros proyectos férreos que buscan lo mismo y que ya tocaron las puertas del gobierno en un mayor nivel de avance se quedaron en ascuas.

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Al ser consultada sobre el tema, Marcela Holguín Moreno, gerente de la Promotora Ferrocarril de Antioquia, señala que compartiendo la urgencia de tener un tren interoceánico, esa entidad ya tiene avanzado un tren entre el Valle de Aburrá y el Magdalena Medio, concebido para conectar otros centros logísticos del país con los puertos de Urabá.

Para este tren, Antioquia ya no solo tiene diseños avanzados, sino que ya se echó al hombro su financiación al no encontrar apoyo en el gobierno central. “Antioquia ha invertido en unos estudios muy robustos, en analizar las demandas, en estructurar las operaciones y eso nos ha permitido construir una visión férrea seria y que hoy es ejecutable”, dijo Holguín.

Bajo esa óptica, Holguín apunta que si bien Antioquia coincide en que es clave un tren que conecte a ambos océanos, no ve lógico que no se impulsen los proyectos que ya están más maduros.

“Antioquia tiene una estrategia portuaria consolidada, con un puerto en operación y cuatro en estructuración. Como país necesitamos eficiencias, sobre todo eficiencias de inversión pública”, señaló.

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