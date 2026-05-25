Petro no financió ferrocarril en Antioquia y ahora lanzó globo con un tren interoceánico en Urabá

El presidente Gustavo Petro, que culminó su gobierno y no ayudó a financiar el Ferrocarril de Antioquia, ahora dice que quiere construir un tren interoceánico para hacerle competencia al Canal de Panamá.
En sus redes sociales, el mandatario publicó la imagen de un mapa del extremo noroccidental del país acompañada de una torcida línea trazada a pulso que unía las bahías de Cupica y Turbo.
“Empezando tardíamente los estudios del proyecto de tren interoceánico más corto posible en Colombia. Todas las líneas estructurantes de la red férrea nacional, que se construirán en los siguientes años, deben tener como criterio fundamental el que sean interoceánicas”, escribió Petro para acompañar la imagen.
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Más allá del fuerte ruido que se generó en las redes sociales, en las que el presidente fue objeto de críticas y mofas por la precariedad de su representación, el debate volvió a sacar a flote los rezagos que está viviendo Antioquia para volver a tener un tren rodando por su territorio.
Y es que además de no tratarse de una idea nueva —en Antioquia viene discutiéndose desde hace más de un siglo—, el resurgido interés por avanzar en el proyecto a escasos meses del cambio de gobierno ha contrastado con la ausencia del gobierno central para apoyar otros proyectos férreos que buscan lo mismo y que están mucho más avanzados.