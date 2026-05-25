Petro no financió ferrocarril en Antioquia y ahora lanzó globo con un tren interoceánico en Urabá

El presidente Gustavo Petro, que culminó su gobierno y no ayudó a financiar el Ferrocarril de Antioquia, ahora dice que quiere construir un tren interoceánico para hacerle competencia al Canal de Panamá. En sus redes sociales, el mandatario publicó la imagen de un mapa del extremo noroccidental del país acompañada de una torcida línea trazada a pulso que unía las bahías de Cupica y Turbo. “Empezando tardíamente los estudios del proyecto de tren interoceánico más corto posible en Colombia. Todas las líneas estructurantes de la red férrea nacional, que se construirán en los siguientes años, deben tener como criterio fundamental el que sean interoceánicas”, escribió Petro para acompañar la imagen. Le puede interesar: “Empezando tardíamente”: con una sencilla línea dibujada, Petro presentó proyecto para un tren interoceánico Más allá del fuerte ruido que se generó en las redes sociales, en las que el presidente fue objeto de críticas y mofas por la precariedad de su representación, el debate volvió a sacar a flote los rezagos que está viviendo Antioquia para volver a tener un tren rodando por su territorio. Y es que además de no tratarse de una idea nueva —en Antioquia viene discutiéndose desde hace más de un siglo—, el resurgido interés por avanzar en el proyecto a escasos meses del cambio de gobierno ha contrastado con la ausencia del gobierno central para apoyar otros proyectos férreos que buscan lo mismo y que están mucho más avanzados.

Una idea de un siglo

La iniciativa de conectar a las costas del Atlántico y Pacífico colombiano no es nueva y puede rastrearse hasta 1905, cuando Carlos E. Restrepo propuso llevar el tren hasta Urabá poco después de que Colombia perdiera Panamá. En 1984, durante la presidencia de Belisario Betancur, el Congreso aprobó incluso una ley para que se construyera un canal interoceánico entre los ríos Atrato y Truandó, idea que fue retomada durante el periodo de Ernesto Samper y descartada por cara. Durante la última década, la discusión resurgió, luego de que el Urabá antioqueño apareciera como el nuevo nodo logístico del Caribe colombiano. Las recientes crisis hídricas ocurridas en el Canal de Panamá, especialmente en 2023, también han vuelto a poner sobre la mesa la importancia de que haya una ruta alternativa. Siga leyendo: El ferrocarril de Antioquia renacerá: Asamblea aprobó $1,6 billones para iniciar obras En Antioquia el proyecto también suscitó debate desde 2017, en medio del optimismo generado por el inicio de las vías 4G y los puertos, llevando a entes como la Promotora Ferrocarril de Antioquia a ponerle la lupa al tema. Uno de los muchos trazados que se han barajado, ya que el corredor ha sido objeto de discusión entre expertos, es una línea férrea entre la Bahía de Cupica, en Chocó, y Turbo, que en ideas generales fue el aludido por Petro. En 2024, Petro ya había hablado incluso de un tren elevado.