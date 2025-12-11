Ordenan captura de mujer implicada en el crimen del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno

Las autoridades siguen tras los responsables del homicidio del joven Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de Los Andes que fue brutalmente golpeado hasta la muerte en la madrugada del pasado 31 de octubre tras salir de una fiesta en la discoteca Before Club, en Bogotá. En contexto: Video de Before Club revela lo que ocurrió antes de la golpiza mortal a Jaime Esteban Moreno y al cuarto implicado A las capturas de Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo González Castro –se entregó tras ser identificado en una serie de videos–, quienes se encuentran en prisión mientras avanza el proceso, ahora se suma la orden de captura contra Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán, la mujer del disfraz azul que aparece en varias grabaciones de cámaras de seguridad junto a los dos hombres.

Según Noticias RCN, la orden de captura fue emitida por el Juzgado 69 de control de garantías de Bogotá, quien la requiere por su presunta participación en el homicidio. Fernández Sulbarán, fue detenida junto con Bertha Parra Torres y Juan Carlos Suárez Ortiz días después de los hechos, pero las dos mujeres fueron dejadas en libertad. La mujer de 24 años es oriunda de Ciudad Ojeda, en Venezuela, y según el relato de la Fiscalía durante las audiencias en contra de Suárez Ortiz y González Castro, fue quien incitó a los dos hombres –en especial a Juan Carlos, quien estaba disfrazado de Darth Maul– a golpear a la víctima.

Y es que uno de los testimonios que obtuvo la Fiscalía de uno de los asistentes de la fiesta de Halloween en Before Club señaló a la mujer como incitadora de la golpiza, pues le habría gritado a Suárez Ortiz: “No que mucho kick boxing, yo le hubiera pegado más”, en el momento en el que el hombre le propinó los primeros golpes a Moreno. Siga leyendo: La revelación que hizo la jueza sobre el disfraz de Darth Maul que usó Juan Carlos Suárez, acusado de matar a estudiante de Los Andes Así mismo, durante las audiencias, apareció la versión de que la agresión se habría dado porque una de las mujeres que los acompañaba señaló a Moreno de haber cometido acoso sexual contra ella. “Ese es el de la discoteca”, habría dicho la mujer señalando al joven estudiante. Esa mujer sería Kaleidymar Paola. Durante la audiencia contra Ricardo González Castro, la fiscal Elsa Reyes abordó esa hipótesis y en ese momento negó cualquier evidencia que sustentara dicha agresión sexual.