Maduro en busca de asilo ante la presión: Bielorrusia o Turquía abrirían la puerta para refugiarlo

Una intensa, pero cautelosa actividad diplomática en la sombra ha salido a la luz recientemente en medio de la creciente tensión militar entre Estados Unidos y el régimen venezolano de Nicolás Maduro tras las continuas incursiones en el mar Caribe. Le puede interesar: María Corina Machado describió el momento en el que se encontró con sus hijos en Oslo: fue “uno de los más extraordinarios” La agencia internacional Reuters reveló este jueves 11 de diciembre detalles exclusivos sobre dos reuniones secretas que sostuvo un enviado de Venezuela con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, quien es aliado de Vladímir Putin, de Rusia.

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko (derecha.), quien es aliado del presidente Vladímir Putin, de Rusia. FOTO: Getty / AFP

Las posibles opciones de Maduro para buscar asilo y exiliarse

El embajador venezolano en Rusia, Jesús Rafael Salazar Velázquez, se ha encontrado con el líder bielorruso en dos ocasiones en un lapso de 17 días, lo que estaría siendo el preámbulo de una “apertura de puertas” para una posible opción de asilo político para Maduro. Estos encuentros se llevaron a cabo en medio de la fuerte escalada en la zona del Caribe por parte de EE. UU., que liderados por el presidente Donald Trump, le dio un “ultimátum” a Maduro, por lo que hay rumores sobre una posible salida del dictador venezolano del país suramericano. De esta manera, la agencia estatal de noticias de Bielorrusia, Belta, confirmó que la primera reunión tuvo lugar el pasado 25 de noviembre en Moscú, cuatro días después de la llamada telefónica entre Trump y Maduro. En esta conversación, según Reuters, el mandatario venezolano le dijo al presidente estadounidense que “estaba listo” para abandonar Venezuela, siempre y cuando se “garantizara una amnistía legal completa tanto para él como para su familia”.

Donald Trump ya le dio el ultimátum a Maduro para salir de Venezuela, dijo que tenía “los días contados”. FOTO: Getty

La otra opción para el mandatario venezolano sería Turquía, según han reportado medios estadounidenses como The Washington Post (TWP). Según ellos, Maduro podría exiliarse en Turquía en caso de una invasión terrestre o cualquier otra operación por parte de EE. UU. Esta posibilidad, según declaraciones de expertos al medio, se podría dar debido a la buena relación que mantiene con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, por lo que partieron desde la siguiente premisa. Cuando Maduro se autoproclamó presidente de Venezuela tras las elecciones de 2024, el mandatario turco fue de los pocos líderes extranjeros que lo llamó para apoyarlo, mientras que cuando Erdogan tomó posesión para un tercer mandato en 2023, Maduro voló desde Caracas para estar presente en su ceremonia, explicó TWP. Por eso, los expertos consultados por el rotativo norteamericano, afirmaron que Nicolás Maduro elegiría ese país como un posible refugio en caso de huir de Venezuela ante la presión de Trump. “Turquía es el lugar perfecto para él”, dijeron en el medio.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, junto a Nicolás Maduro en un evento internacional. FOTO: Getty

“Maduro confía en Erdogan... y Erdogan tiene buenas relaciones con Trump... Al final del día, ¿cuáles son los resultados realistas y aceptables? Obviamente, la gente está pensando en ello, trabajando en ello”, plantearon los expertos. Desde TWP, concluyeron que un posible acuerdo de exilio en Turquía para Nicolás Maduro podría incluir “garantías” para el venezolano, en principio para “asegurar” que no sería extraditado a Estados Unidos, donde lo acusan de varios delitos y dan recompensa por su cabeza. Cabe destacar que durante este jueves 11 de diciembre, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, confirmó que el gobierno de Gustavo Petro estaría dispuesto a darle asilo al dictador Nicolás Maduro.



Esto en caso de que la condición para negociar con Estados Unidos y Donald Trump sea que el dictador viva en otro país, ella aseguró que Colombia estaría dispuesto a recibirlo. “Si esa salida implica que él deba, pues, vivir en otro país o pedir la protección, pues Colombia no tendría por qué decirle que no”, dijo Villavicencio a Caracol radio.

Gustavo Petro siempre le ha expresado su apoyo a Nicolás Maduro. FOTO: Colprensa

Abierto a una “decisión pertinente”

Durante ese primer encuentro, según lo relatado por las agencias, Lukashenko afirmó categóricamente que “Maduro tenía las puertas de Bielorrusia siempre abiertas” y que “ya había llegado el momento de que realizara una visita oficial” a ese territorio. Posteriormente, Belta informó sobre el segundo encuentro con el diplomático Salazar Velázquez. El presidente Lukashenko se refirió a su conversación anterior y le indicó al enviado que se podría tomar una “decisión pertinente” sobre el dictador venezolano.

Nicolás Maduro y el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. FOTO: Getty / AFP

De esta manera, el presidente Bielorruso habría mencionado al embajador, acordar resolver “ciertos asuntos” en los que, sin revelar mucho, se podría involucrar “al presidente de Venezuela”. “Acordamos que usted coordinaría ciertos asuntos con el liderazgo venezolano, con Nicolás Maduro. Acordamos que, tras resolver ciertos asuntos, usted encontraría tiempo para reunirse conmigo y tomar la decisión pertinente, que es de nuestra competencia. Y, de ser necesario, involucraremos al presidente de Venezuela”, detalló Lukashenko.

Intervencionismo y despliegue militar

Mientras tanto, la tensión se mantiene en el Caribe y el territorio venezolano por el despliegue militar sin precedentes de Estados Unidos, el cual incluye al portaaviones más grande y poderoso del mundo. Asimismo, la administración de Donald Trump anunció este miércoles 10 de diciembre, la incautación de un gran barco petrolero frente a la costa de Venezuela. Además, de nuevas sanciones para Maduro y su familia, por lo que le impuso restricciones a varios de ellos.