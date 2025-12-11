Maduro en busca de asilo ante la presión: Bielorrusia o Turquía abrirían la puerta para refugiarlo

Una intensa, pero cautelosa actividad diplomática en la sombra ha salido a la luz recientemente en medio de la creciente tensión militar entre Estados Unidos y el régimen venezolano de Nicolás Maduro tras las continuas incursiones en el mar Caribe.
La agencia internacional Reuters reveló este jueves 11 de diciembre detalles exclusivos sobre dos reuniones secretas que sostuvo un enviado de Venezuela con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, quien es aliado de Vladímir Putin, de Rusia.