Combates del Ejército con Clan del Golfo en Frontino, Antioquia, dejó tres soldados heridos

Una confrontación entre tropas de la Cuarta Brigada del Ejército y miembros de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle se registraron entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves en zona rural del municipio de Frontino, Occidente antioqueño, dejando un saldo de tres militares lesionados.
Los hechos se registraron en los Llanos de Musinga y el Alto de Cuevas, un sector que queda ubicado entre el parque principal de este municipio y el corregimiento Nutibara, el centro poblado rural más grande de la localidad, luego de que en medio de operativos militares se presentara la confrontación con este grupo armado.