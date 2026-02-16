Turbia denuncia por presunta extorsión al equipo del interventor Gallo de EPS Famisanar

La IPS Rohi denunció públicamente que el interventor de la EPS Famisanar, Germán Gallo, los estaría extorsionando, presuntamente. Según un comunicado del gerente general Luis Carlos Bermúdez, la relación con otros interventores había transcurrido sin inconvenientes. También se menciona a Johana Astrid Celis, que ya ha sido polémica por ganar $28 millones pese a solo contar con grado de bachiller académico homologado por experiencia.
Las prácticas ya tendrían consecuencias: el traslado de pacientes a otra IPS llamada Health and Life, generado por lo que sería una no aceptación de esos presuntos términos extorsivos, estaría afectando a pacientes crónicos: “Los niños se están ahogando por falta de prestación de servicios por parte de esta IPS”.
