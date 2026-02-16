El rock de Marinilla llega a Estados Unidos, al lado de Alex Ubago

El rock hecho en Marinilla comenzará a sonar en escenarios de Estados Unidos a partir de este viernes 20 de febrero, cuando el cantautor antioqueño Daniel Medest se convierta en artista invitado para abrir ocho conciertos de la gira de aniversario del español Alex Ubago, un tour que celebra los 25 años del álbum ¿Qué pides tú? y que recorrerá 14 ciudades de ese país. Puede leer: Matteo Bocelli lanza Enamorarse, su álbum en español, y habla de la influencia de su padre Andrea Bocelli Pero esta no es una aparición aislada. La participación de Medest en esta gira es el resultado de un proceso construido desde escenarios pequeños, canciones de circulación lenta y una propuesta que, sin estridencias, ha encontrado un lugar propio entre el rock suave, el indie y el folk. Desde el Oriente antioqueño hasta la Florida, su música ha crecido lejos del ruido. La gira comenzará en Orlando, ciudad donde Medest reside actualmente, y continuará por Miami y Tampa. En marzo, el recorrido lo llevará a Washington D.C., Nueva York, Nueva Jersey, Boston y Chicago, donde cerrará su participación el 12 de marzo.

En cada una de esas fechas, el colombiano abrirá el escenario antes de Ubago, enfrentándose a públicos numerosos y diversos, en teatros y auditorios de gran formato. Para un artista nacido en Antioquia, compartir tarima en estos espacios marca un punto de inflexión. No solo por la visibilidad que implica acompañar a una figura consolidada del pop en nuestro idioma, sino porque sitúa su proyecto en el circuito internacional. La música de Medest se ha caracterizado por una escritura directa, sin adornos excesivos, donde aborda temas como el amor, el desarraigo, los vínculos familiares y las contradicciones emocionales de la vida adulta. No es rock estridente, sino cercano a la introspección, de nicho y con arreglos sobrios.

Los inicios del camino de Medest

Su trayectoria empezó mucho antes de su traslado a Estados Unidos. En Oriente, el cantautor construyó sus primeras canciones y presentaciones entendiendo la música como un oficio de largo aliento. En 2025, decidió radicarse en Orlando como parte de una estrategia consciente de internacionalización, sin abandonar el pulso creativo que marcó sus inicios. La invitación para abrir la gira de Ubago llega en un momento clave de su carrera. En paralelo a los conciertos, Medest se encuentra ultimando detalles de su primer álbum de estudio, titulado Common, cuyo lanzamiento está previsto para el 5 de marzo, en plena gira. El disco reúne ocho canciones, de las cuales cuatro ya están disponibles en plataformas digitales, y propone un recorrido por emociones comunes, como el perdón, el agobio, la pérdida y la reconciliación. Puede leer: Rubén Blades anuncia su retiro de los escenarios: ¿Cuándo será su última gira? Una de las canciones más personales del álbum está dedicada a su hermana y lleva su mismo nombre, Cata, reforzando el tono confesional del proyecto. Según el artista, Common no busca grandes gestos ni discursos épicos, sino que se instala en lo cotidiano y aquello que muchas veces se vive en silencio, pero que la música permite nombrar.